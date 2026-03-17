Від Кубані до Ленінградської області: РФ атакували дрони, горить НПЗ

Анна Ярославська
17 березня 2026, 08:29
Головною ціллю дронів став нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані.
Атака дронів на Росію
Вибухи та пожежі у Краснодарському краї: дрони атакували нафтозавод

Коротко:

  • Краснодарський край РФ зазнав масштабної атаки
  • Основною ціллю став НПЗ у Слов'янську-на-Кубані
  • Активність ППО фіксувалася в Ленінградській, Калузькій та Астраханській областях

У ніч на 17 березня в Краснодарській області Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Головною ціллю атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, дрони атакували РФ з третьої години ночі.

"Слов'янськ-на-Кубані, Краснодарський край. Атака БПЛА триває з 03:00 дотепер. Основна мета — НПЗ. Вже є результати на землі, пожежа в різних районах міста", — написав чиновник о шостій годині ранку 17 березня.

За його словами, мер Москви повідомив про 37 "збитих" БПЛА. Атака триває. У Лузькому та Сланцевському районах Ленінградської області триває активна робота ППО.

"Найвіддаленіша точка наших БПЛА на сьогодні", — зазначив Андрющенко.

Також фіксувалася робота ППО в Калузькій області та Ахтубінському районі Астраханської області.

У тимчасово окупованому Мелітополі вночі було уражено місце розташування окупантів в аеромістечку. Виникла пожежа.

Карта / Фото: t.me/andriyshTime

Про атаку на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані також писали OSINT-аналітики Supernova+. Повідомляється, що в результаті роботи російської протиповітряної оборони уламки збитих цілей впали на готель і вантажівку.

Атака дронів у Слов'янську-на-Кубані / t.me/supernova_plus

За даними російських Telegram-каналів, у Слов'янському районі Краснодарського краю прогриміло щонайменше 10 вибухів. Очевидці розповідають, що було вже близько двох хвиль атаки. Обстріл супроводжується яскравими спалахами та гулом у небі.

Тим часом в аеропорту Краснодарського краю з 02:30 годин введено обмеження на посадку та виліт літаків на тлі атаки.

Тим часом Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на вівторок засоби протиповітряної оборони нібито перехопили та знищили 206 українських БПЛА.

Згідно із заявою відомства, найбільшу кількість безпілотників — 62 — збито над Брянською областю. Ще 43 дрони, за даними міністерства, знищено над Московським регіоном, з них 40, як стверджується, прямували в бік Москви.

Над Краснодарським краєм, за інформацією відомства, перехоплено 28 безпілотників, над анексованим Кримом — 18, над Смоленською областю — 12.

Ще 12 безпілотників, як заявили в міністерстві, знищено над Азовським морем. Дев'ять дронів збито над Калузькою областю, вісім — над Бєлгородською, шість — над Ростовською.

Також повідомляється про чотири безпілотники, збиті над Ленінградською областю, три — над Астраханською та один — над Республікою Адигея.

НПЗ у Росії ​ / Інфографіка: Главред

Атаки ЗСУ по території РФ — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 16 березня дрони атакували Краснодарський край РФ. Під удар потрапила нафтобаза в Лабінську. Стовп чорного диму було видно за кілька кілометрів від місця події.

15 березня в Краснодарському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Регіон зазнав атаки ударних дронів. Після вибухів загорілася нафтобаза Тихорецького нафтового вузла.

В ніч на 14 березня територію Росії атакували десятки безпілотників. В результаті нальотів зафіксовано пожежі на Афіпському НПЗ і в порту в Краснодарському краї РФ.

В ніч на 12 березня в Краснодарському краї РФ прогриміло понад 25 вибухів у районах Анапи, Вітязево, Краснодара та Сіверського. Під час удару постраждала перевалочна нафтобаза Тихорецька, де загорілися резервуари з паливом.

Як удари Росії вплинуть на завершення війни: думка експерта

На думку колишнього очільника Луганської військово-цивільної адміністрації Георгія Туки, якщо масовані удари саме по Москві триватимуть і посилюватимуться, російські еліти можуть почати тиснути на Путіна.

У разі інтенсивних і частих атак на російську столицю, або явних негативних процесів, спричинених нашими ударами по російських підприємствах, наприклад, катастрофічного дефіциту пального, вони спонукатимуть Путіна припинити війну.

Про персону: Петро Андрющенко

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні НПЗ війна Росії та України атака дронів
