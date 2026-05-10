Дедлайн до 30 травня: росіяни націлилися на нове місто, у ЗСУ оцінили ризики

Наразі росіяни намагаються підсилити свої підрозділи.

Росіяни націлилися на Краматорськ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне із заяви речниці:

Росіяни готують нові штурми на Краматорському напрямку

Окупанти підтягують техніку й два нові батальйони

Російські окупанти планують посилити штурми на Краматорському напрямку, адже перед ними стоїть завдання вийти на околиці Краматорська до кінця травня. Про це повідомила речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко в ефірі "Армія – Медіа Сил оборони України".

Зазначається, що зараз активність ворога на цьому напрямку дуже низька, однак росіяни намагаються посилити зусилля.

"Крім накопичення важкої техніки, ворог намагається підсилити свої підрозділи у зоні відповідальності 56 бригади двома свіжими батальйонами. За даними розвідки, скоріше за все буде намагатися штурмувати Краматорський напрямок біля населених пунктів Майське і Віролюбівка", - наголосила Косенко.

Вона додала, що за даними розвідки, росіяни планують вийти на околиці Краматорська до 30 травня.

"Але, як знаємо, такі "фантастичні" плани у них не вперше. Скоріше за все, усе закінчиться як завжди: командування на місцях відзвітує вищому командуванню, що вони досягли якихось успіхів, а насправді їхнє форсування далеко не таке активне, як би їм цього хотілося", - підсумувала речниця.

РФ змінила тактику наступу

Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко заявив, що Росія розгорнула весняно-літній наступ, намагаючись тиснути одразу на кількох ділянках фронту.

За його словами, стратегія Росії нині полягає у постійному виснаженні української оборони ударами на різних напрямках, щоб тримати війська в напрузі, завдавати вогневих уражень і шукати слабкі місця для просування.

"Ця кампанія характеризується тим, що противник намагається збільшувати кількість дронів і КАБів, які вони застосовують, і поєднувати це зі штурмами власної піхоти і десантників", - наголосив військовий.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, відносне затишшя на лінії фронту російські війська використовують для перегрупування сил, ротації підрозділів і підготовки до нових наступальних дій.

Аналітики DeepState заявляли, що на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу Новоолександрівки Покровської міської громади.

Військовослужбовець з позивним "Мучной" говорив, що російські окупанти намагаються розхитати українську оборону на Слов'янсько-Лиманському напрямку.

Про персону: Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

