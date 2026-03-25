Горить будівля ФСБ, тоне корабель у порту: наслідки масованої атаки дронів на РФ

Коротко:
- Дрони РФ атакували низку регіонів України
- Мова може йти про одну з наймасштабніших атак
- Під удар потрапили будівлі ФСБ, порт, завод та інші об'єкти
У ніч на 25 березня безпілотники масово атакували країну-агресора РФ. Під удар потрапило місто Виборг Ленінградської області РФ. У Міноборони РФ заявили, що сили ППО збили близько 400 дронів. Деталі атаки розкрив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
За його словами, у Ленінградській області було атаковано завод "НОВАТЕК-Усть-Луга". Там стався потужний вибух і пожежа.
Завод займається переробкою стабільного газового конденсату, що є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки.
У Виборзі Ленінградської області під атакою був порт.
Пізніше Андрющенко повідомив, що в порту Виборга після атаки українських дронів тоне один із російських кораблів.
Повідомляється, що удар безпілотників був завданий по об'єктах у районі порту, після чого один із кораблів отримав серйозні пошкодження і почав тонути.
Інформація про тип судна та масштаб пошкоджень уточнюється.
Telegram-канал Supernova+ повідомляє, що у Виборзі після атаки БПЛА загорілася будівля АТ "Агрікола".
"Навпроти, приблизно за 30 метрів, знаходиться будівля ФСБ (прикордонної служби) — колишнє фінське морське училище. Судячи з усього, метою дрона могла бути саме будівля ФСБ", — йдеться в повідомленні.
Атаки на інші регіони РФ
В Одинцово Московської області упродовж ночі працювала російська ППО.
"Тверська область. Вишній Волочек і Бологе. Пролунало кілька вибухів, наслідки потребують уточнення", - написав Андрющенко.
У Бєлгороді після атаки виникли перебої з електропостачанням, водою та опаленням. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що "завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури".
"Загалом, атака триває. Ленінградська область продовжує перебувати в стані тривоги", — написав Андрющенко вранці 25 березня.
РФ атакувала рекордну кількість дронів
Згідно з офіційними зведеннями Міноборони РФ, 389 українських БПЛА "збили" росіяни за ніч.
"Це – абсолютний рекорд за кількістю дронів по російських військових об'єктах протягом однієї ночі за весь час війни. Навіть якщо вірити цифрам, які росіяни занижують, не враховуючи щонайменше дрони над окупованими територіями", – підкреслив Андрющенко.
Атаки на території Росії — останні новини
Як писав Главред, у ніч на 23 березня Ленінградську область країни-агресора Російської Федерації атакували дрони. У порту Приморська спалахнула пожежа.
Порт Приморськ Ленінградської області – найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, кінцевий пункт Балтійської трубопровідної системи.
У ніч на 17 березня в Краснодарській області Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.
У Старій Русі Новгородської області Росії було атаковано АТ "123 авіаремонтний завод". Ймовірно, є влучання в перший цех заводу. На авіазаводі якраз перебували два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які прибули на ремонт.
В ніч на 14 березня територію Росії атакували десятки безпілотників. В результаті нальотів зафіксовано пожежі на Афіпському НПЗ та в порту в Краснодарському краї РФ.
Про персону: Петро Андрющенко
Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
