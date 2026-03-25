Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Горить будівля ФСБ, тоне корабель у порту: наслідки масованої атаки дронів на РФ

Анна Ярославська
25 березня 2026, 07:46
Під удар безпілотників потрапила Ленінградська область та інші регіони Росії.
​ Атака на Росію / Колаж: Главред, фото: supernova+
Дрони атакували низку регіонів Росії / Колаж: Главред, фото: supernova+ ​

Коротко:

  • Дрони РФ атакували низку регіонів України
  • Мова може йти про одну з наймасштабніших атак
  • Під удар потрапили будівлі ФСБ, порт, завод та інші об'єкти

У ніч на 25 березня безпілотники масово атакували країну-агресора РФ. Під удар потрапило місто Виборг Ленінградської області РФ. У Міноборони РФ заявили, що сили ППО збили близько 400 дронів. Деталі атаки розкрив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, у Ленінградській області було атаковано завод "НОВАТЕК-Усть-Луга". Там стався потужний вибух і пожежа.

відео дня

Завод займається переробкою стабільного газового конденсату, що є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки.

У Виборзі Ленінградської області під атакою був порт.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

Виборг, Ленінградська область / Фото: t.me/supernova_plus
Виборг, Ленінградська область / Фото: t.me/supernova_plus

Пізніше Андрющенко повідомив, що в порту Виборга після атаки українських дронів тоне один із російських кораблів.

Повідомляється, що удар безпілотників був завданий по об'єктах у районі порту, після чого один із кораблів отримав серйозні пошкодження і почав тонути.

Інформація про тип судна та масштаб пошкоджень уточнюється.

У порту Виборга тоне корабель / t.me/andriyshTime

Telegram-канал Supernova+ повідомляє, що у Виборзі після атаки БПЛА загорілася будівля АТ "Агрікола".

"Навпроти, приблизно за 30 метрів, знаходиться будівля ФСБ (прикордонної служби) — колишнє фінське морське училище. Судячи з усього, метою дрона могла бути саме будівля ФСБ", — йдеться в повідомленні.

У Виборзі пожежа / Фото: t.me/supernova_plus
У Виборзі горить будівля ФСБ / Фото: t.me/supernova_plus

Атаки на інші регіони РФ

В Одинцово Московської області упродовж ночі працювала російська ППО.

"Тверська область. Вишній Волочек і Бологе. Пролунало кілька вибухів, наслідки потребують уточнення", - написав Андрющенко.

У Бєлгороді після атаки виникли перебої з електропостачанням, водою та опаленням. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що "завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури".

"Загалом, атака триває. Ленінградська область продовжує перебувати в стані тривоги", — написав Андрющенко вранці 25 березня.

РФ атакувала рекордну кількість дронів

Згідно з офіційними зведеннями Міноборони РФ, 389 українських БПЛА "збили" росіяни за ніч.

"Це – абсолютний рекорд за кількістю дронів по російських військових об'єктах протягом однієї ночі за весь час війни. Навіть якщо вірити цифрам, які росіяни занижують, не враховуючи щонайменше дрони над окупованими територіями", – підкреслив Андрющенко.

Атаки на території Росії — останні новини

Як писав Главред, у ніч на 23 березня Ленінградську область країни-агресора Російської Федерації атакували дрони. У порту Приморська спалахнула пожежа.

Порт Приморськ Ленінградської області – найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, кінцевий пункт Балтійської трубопровідної системи.

У ніч на 17 березня в Краснодарській області Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

У Старій Русі Новгородської області Росії було атаковано АТ "123 авіаремонтний завод". Ймовірно, є влучання в перший цех заводу. На авіазаводі якраз перебували два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які прибули на ремонт.

В ніч на 14 березня територію Росії атакували десятки безпілотників. В результаті нальотів зафіксовано пожежі на Афіпському НПЗ та в порту в Краснодарському краї РФ.

Інші новини:

Про персону: Петро Андрющенко

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
09:27Світ
08:57Енергетика
07:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти