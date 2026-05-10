Невідомі спробували напасти на будівлю ТЦК на Закарпатті: подробиці інциденту

Дар'я Пшеничник
10 травня 2026, 10:56
Закарпатський ОТЦК зазначив, що завдяки оперативним діям особового складу загрозу локалізували, а напад відбили.
Спробува нападу на будівлю ТЦК у Закарпатській області / Колаж: Главред, фото: Львівський обласний ТЦК та СП, УНІАН

Головне з новини:

  • Зафіксовано спробу силового прориву до Хустського РТЦК
  • Чергові зупинили напад і локалізували загрозу

Спроба силового прориву на територію військового об’єкта в Міжгір’ї переросла у надзвичайну подію, яку вдалося швидко зупинити завдяки діям чергового наряду. У суботу, 9 травня, група невідомих осіб намагалася проникнути до Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Закарпатській області.

За даними пресслужби Закарпатського ОТЦК та СП, нападники ігнорували законні вимоги військових та намагалися силоміць прорватися на територію об’єкта. У повідомленні наголошується:

"Сьогодні була здійснена спроба нападу на приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП у селищі Міжгірʼя. Група осіб намагалася силоміць прорватися на територію військового об'єкта, ігноруючи законні вимоги чергового наряду".

Особовий склад оперативно відреагував і локалізував загрозу. Напад було відбито без наслідків для військових чи цивільних. Правоохоронці вже працюють над встановленням усіх обставин інциденту та дадуть йому правову оцінку згідно з чинним законодавством.

Як раніше повідомляв Главред, 30 квітня в місті Біла Церква Київської області пролунав вибух поблизу місцевого районного ТЦК та СП. Місцевий мешканець кинув в напрямку будівлі гранату.

Нагадаємо, 2 квітня у Львові під час проведення мобілізаційних заходів військовослужбовець ТЦК та СП загинув унаслідок ножового поранення в шию.

Після цього в Міністерстві оборони України заявили, що напади на військових є неприпустимими і будуть ретельно розслідуватися, а також наголосили на необхідності змін у системі мобілізації, які планують впровадити найближчим часом.

Раніше, 25 грудня 2025 року, у Дніпрі сталася сутичка між цивільним і представниками ТЦК, унаслідок якої військові зазнали поранень, повідомляла поліція Дніпропетровської області.

Про джерело: ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

12:11
11:53
10:55
