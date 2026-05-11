Ризики нової фази війни: де Росія шукає слабкі місця української оборони

Росія намагається використати перевагу в живій силі та техніці для пошуку вразливих ділянок на розтягнутій лінії фронту.

Кремль балансує між агресивними військовими витратами та ризиками внутрішньої дестабілізації через можливу нову хвилю мобілізації

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну інформаційний простір навколо війни значною мірою зосереджений на питанні про те, яка зі сторін наближається до перемоги. Відповіді на нього часто коливаються між двома протилежними інтерпретаціями — від заяв про нібито неминучу поразку Росії до тверджень, що перевага поступово переходить до Москви, пише The Kyiv Independent.

З одного боку, прихильники першої позиції наголошують, що російські "м’ясні штурми" є неефективними й виснажливими, а темпи просування РФ настільки повільні, що для досягнення заявлених цілей їй знадобилися б десятиліття.

З іншого — звучать оцінки, що Україна, враховуючи чисельну перевагу противника та складнощі із зовнішньою підтримкою, зокрема зі США, може не витримати затяжної війни та має розглядати варіанти мирного врегулювання вже зараз.

Аналітики, які дотримуються більш виваженого підходу, підкреслюють складність і динамічність конфлікту, уникаючи категоричних висновків. Вони вважають, що ключовим фактором залишається довготривале виснаження сторін, а не окремі тактичні успіхи. Поки Росія продовжує стратегію поступового тиску на українські сили, підстав для однозначних заяв про зміну ходу війни немає.

У матеріалі також зазначається, що попри окремі позитивні для України тенденції на фронті, зберігаються суттєві виклики. Серед них — протяжність лінії фронту понад тисячу кілометрів і дефіцит стратегічних резервів. Це, на думку журналістів, дозволяє Росії шукати слабкі місця в обороні та здійснювати локальні прориви.

Ризики нових напрямків загострення

Зокрема, у 2025 році, як зазначає видання, недооцінка окремих ділянок південного фронту призвела до тимчасових успіхів російських військ у слабше захищених районах. Хоча ситуацію згодом стабілізували завдяки перекиданню підрозділів, ризики появи нових вразливих напрямків зберігаються, зокрема на північних кордонах у Сумській та Харківській областях.

Окремо наголошується на розвитку російських безпілотних підрозділів, які, за даними матеріалу, активно впливають на ситуацію на полі бою — від ураження логістики до боротьби з українськими дронами.

Водночас найсерйознішою проблемою для України залишається людський ресурс. Війна, що триває вже п’ятий рік, потребує постійного поповнення втрат, тоді як демографічна ситуація ускладнює цей процес. На цьому тлі зростає соціальна напруга, пов’язана з мобілізацією, хоча ознак готовності суспільства до капітуляції, як зазначається, немає.

Стратегія Росії

Щодо Росії, у матеріалі підкреслюється, що Кремль поки уникає оголошення повномасштабної мобілізації, намагаючись зберегти баланс між військовими витратами та внутрішньою стабільністю. Водночас така стратегія може мати обмеження у разі затягування війни.

Як підсумовує The Kyiv Independent, подальший розвиток подій залежатиме від того, чи зможе одна зі сторін змінити баланс виснаження. У разі тривалої стагнації фронту та відсутності вирішальних результатів Росія може опинитися перед вибором між масштабнішою мобілізацією або переглядом своїх військових цілей, що потенційно відкриває шлях до припинення вогню.

На які міста націлений новий наступ РФ - думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна входить у літній період із розумінням: попри значні втрати та невдачу весняного наступу, Росія не відмовляється від спроб розширення бойових дій.

За його оцінкою, найбільш напруженою залишається ситуація на Донеччині. Зокрема, на Краматорсько-Слов’янському, Покровському та Костянтинівському напрямках РФ може намагатися прорвати українську оборону. Окремі ризики також зберігаються на Запорізькому напрямку, особливо в районі Гуляйполя.

Жданов підкреслює, що Росія вже активно залучає значну частину своїх резервів, однак зберігає потенціал приблизно у 700 тисяч військових, що дозволяє їй продовжувати тиск одразу на кількох ділянках фронту. Водночас, на його думку, досягнення стратегічного прориву для російських військ залишається вкрай складним завданням.

Як повідомляв Главред, Росія перекинула на Покровський напрямок 90-ту танкову дивізію та нарощує сили для штурмів. Основною ціллю окупантів залишається захоплення Гришиного, через яке вони намагаються обійти позиції ЗСУ та просунутися в бік Василівки.

Крім того, Росія знову порушила перемир'я. Від початку доби окупанти 60 разів атакували позиції Сил оборони. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, що російські окупанти планують посилити штурми на Краматорському напрямку, адже перед ними стоїть завдання вийти на околиці Краматорська до кінця травня. Про це повідомила речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко в ефірі "Армія – Медіа Сил оборони України".

Про джерело: The Kyiv Independent The Kyiv Independent — англомовне українське онлайн-ЗМІ, засноване в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення в Україну в 2022 році, колишніми співробітниками Kyiv Post і медіа-консалтингової компанії Jnomics Media, повідомляє Вікіпедія.

