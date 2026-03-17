Дрони атакували авіазавод у Росії: під ударом могли опинитися літаки А-50

БПЛА вразили стратегічний об’єкт РФ у Старій Русі.

АТ "123 авіаремонтний завод", ймовірно, потрапив під удар дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress, x.com/VictorKvert2008

Коротко:

У місті Стара Русса атаковано 123-й авіаремонтний завод

На заводі могли перебувати два літаки ДРЛО А-50

Завод є важливим підприємством для ремонту військової авіації РФ

У Старій Русі Новгородської області Росії було атаковано АТ "123 авіаремонтний завод". Ймовірно, є влучання в перший цех заводу. На авіазаводі якраз перебували два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які прибули на ремонт.

Як пише російський Telegram-канал Astra, офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Випадковий свідок інциденту на авіаремонтному заводі повідомив, що "бомбардування" відбулося близько 4-ї години ранку, а він робить запис через годину. За його словами, на території підприємства спалахнула пожежа і було чутно гул літаків, які, ймовірно, терміново відправляють на інші аеродроми.

На відео з місця подій чути слабкий вибух після можливого прильоту та постріли з автоматів.

Моніторинговий канал Strategic Control зазначає, що на авіазаводі якраз перебували два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які прибули на ремонт.

Тим часом губернатор Новгородської області Олександр Дронов написав у Telegram, що над регіоном дійсно помітили дрони. За його словами, над областю працювали засоби ППО, а відповідне повідомлення з'явилося о 4:11. Чиновник не розповів про наслідки повітряної атаки, запевнивши, що всі служби перейшли в стан підвищеної готовності.

Що відомо про літак А-50

А-50 — радянський і російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Шмель", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного спостереження та наведення А-50.

А-50 може застосовуватися:

для виявлення та супроводу повітряних і надводних цілей;

для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну та надводну обстановку;

для управління літаками винищувальної та ударної авіації під час їхнього наведення на повітряні, наземні та морські цілі;

може слугувати повітряним командним пунктом;

А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації, та завдавати удари по них.

На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожної – $330 млн.

Літак A-50 А-50 / Інфографіка: Главред ​

Що відомо про 123 авіаремонтний завод

АТ "123 АРЗ" позиціонує себе як "лідер сервісного обслуговування транспортних літаків військової та цивільної авіації Росії". Воно здійснює повний цикл ремонту літака, усіх його систем і двигунів та є найбільшим підприємством у Староруському районі Новгородської області. Завод є одним з найбільших підприємств Новгородської області за обсягом виконуваного державного оборонного замовлення.

123 авіаремонтний завод перебуває під санкціями через ремонт військово-транспортних літаків для російської армії. Серед них — Іл-76, Іл-78 тощо. Також ремонтує двигуни та гвинти.

Відстань від 123 авіаремонтного заводу до України — близько 600 км: щоб туди дістатися, дрони мали вільно пролетіти через Брянську, Смоленську, Тверську області та половину Новгородської області.

Що кажуть у Міноборони РФ

Вранці 17 березня Міноборони РФ відзвітувало про нічний наліт українських дронів. Російське командування нарахувало загалом 206 БПЛА.

Згідно із заявою відомства, найбільшу кількість безпілотників — 62 — збито над Брянською областю. Ще 43 дрони, за даними міністерства, знищено над Московським регіоном, з них 40, як стверджується, прямували в бік Москви.

Над Краснодарським краєм, за інформацією відомства, перехоплено 28 безпілотників, над анексованим Кримом — 18, над Смоленською областю — 12.

Ще 12 безпілотників, як заявили в міністерстві, знищено над Азовським морем. Дев'ять дронів збито над Калузькою областю, вісім — над Бєлгородською, шість — над Ростовською.

Також повідомляється про чотири безпілотники, збиті над Ленінградською областю, три — над Астраханською та один — над Республікою Адигея.

Вибухи в Краснодарському краї

Як писав Главред, у ніч на 17 березня в Краснодарській області Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

15 березня в Краснодарському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Регіон зазнав атаки ударних дронів. Після вибухів загорілася нафтобаза Тихорецького нафтового вузла.

В ніч на 14 березня територію Росії атакували десятки безпілотників. В результаті нальотів зафіксовано пожежі на Афіпському НПЗ і в порту в Краснодарському краї РФ.

В ніч на 12 березня в Краснодарському краї РФ прогриміло понад 25 вибухів у районах Анапи, Вітязево, Краснодара та Сіверського. Під час удару постраждала перевалочна нафтобаза Тихорецька, де загорілися резервуари з паливом.

Чим небезпечні для РФ атаки ЗСУ - думка експерта Авіаційний експерт та заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів, кількість українських ударів по території Росії останнім часом зросла, що змушує РФ посилювати систему протиповітряної оборони. За його словами, ці удари порушують логістику та вражають об’єкти, пов’язані із виробництвом і постачанням безпілотників типу "Шахед". Експерт зазначив, що на тлі цих подій з’являється інформація про появу далекобійної ракети, здатної нести до тонни корисного навантаження. На його думку, це означає, що Росії доведеться готуватися до складнішої ситуації у повітряному просторі та посилювати систему ППО.

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

