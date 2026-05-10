Який рівень магнітної бурі зараз: прогноз на найближчі дні

Ангеліна Підвисоцька
10 травня 2026, 17:25
Сильна магнітна буря може впливати на здоров’я.
5 лютого очікується магнітна буря рівня G2
Календар магнітних бур в Україні / Ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україна час від часу перебуває під впливом магнітної бурі. Про це повідомляє meteoagent.

На початку місяця країна перебувала під впливом сильної магнітної бурі. Пік було зафіксовано 4 травня. Потужність магнітної бурі тоді зросла до 6 балів. Наступного дня вона знизилася до п'яти балів.

6-7 травня потужність бурі була на рівні 3 балів. 8 травня вона зросла до чотирьох балів. Ця магнітна буря не була тривалою і сильною, після цього пішла на спад. Зараз потужність магнітної бурі знаходиться на рівні 2 балів. Однак її потужність може зрости.

магнітна буря
Календар магнітних бур в Україні / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 14 спалахів класу С. Повідомляється, що 10 травня на Сонці можуть статися нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Ймовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 32 сонячні плями.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", - йдеться в повідомленні.

Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря — це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликаються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють з нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть на людський організм. Вони можуть викликати порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто відзначає, що під час геомагнітного шторму у них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

