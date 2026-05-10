Погода у Дніпрі зміниться, місто накриє циклон із грозою — прогноз на тиждень

Руслан Іваненко
10 травня 2026, 18:37
Синоптики пояснили, коли у місті очікується найтепліший день із температурою до +24°C та ясним небом.
Синоптики розповіли про мінливу погоду у Дніпрі з чергуванням дощів / Колаж: Главред, фото: magnific.com, facebook.com/media.dnepropetrovsk

Коротко:

  • Погода у Дніпрі: сонце, дощі та грози протягом тижня
  • Температура коливатиметься від +13°C до +24°C
  • Найсильніші опади очікуються у четвер

Тиждень у Дніпрі обіцяє бути мінливим: мешканців міста очікують як сонячні дні, так і затяжні дощі з грозами. За даними сервісу Sinoptik, температурний режим коливатиметься в межах від +13°C вночі до +24°C у найтепліші денні години.

Початок тижня під парасольками

Понеділок, 11 травня, розпочнеться з похмурої погоди, яка триматиметься до самого вечора. Весь день у Дніпрі йтиме дощ, який не припиниться до кінця доби.

Стовпчики термометрів протягом дня показуватимуть від +14°C до +17°C. Вологість повітря буде надзвичайно високою, сягаючи 99%, а атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-746 мм ртутного стовпчика.

Погода в Дніпрі 11 травня / Фото: скріншот sinoptik

Найтепліший та найсонячніший день

Вівторок, 12 травня, принесе кардинальну зміну погодних умов і стане найтеплішим та найсонячнішим днем тижня. З самого ранку небо буде ясним, і така погода зберігатиметься до пізнього вечора. Опадів цього дня не передбачається.

Нічна температура складе +13°C, а вдень повітря прогріється до комфортних +24°C. Атмосферний тиск почне поступово знижуватися до вечора.

Погода в Дніпрі 12 травня / Фото: скріншот sinoptik

Повернення хмар

Середа, 13 травня, продемонструє мінливий характер природи. Ранок у місті буде ясним, проте вже вдень небо вкриється хмарами, які залишаться до кінця дня. У другій половині доби очікується дощ.

Температура повітря дещо знизиться порівняно з попереднім днем і становитиме максимально +20°C вдень, а вночі опуститься до +14°C.

Погода в Дніпрі 13 травня / Фото: скріншот sinoptik

Грозовий пік тижня

Четвер, 14 травня, виявиться найбільш негожим днем тижня. Хмарна погода пануватиме у Дніпрі протягом усієї доби. Вранці продовжуватиметься нічний дрібний дощ, на зміну якому у другій половині дня прийде дуже сильна злива із грозою.

Негода почне вщухати лише ближче до вечора. Температурні показники залишаться на рівні +14°C вночі та +20°C у денний час.

Погода в Дніпрі 14 травня / Фото: скріншот sinoptik

Похмуре затишшя

П'ятниця, 15 травня, пройде без опадів, проте сонце рідко з’являтиметься з-за завіси хмар. Похмура погода встановиться з самого ранку і протримається до пізнього вечора.

Денний максимум температури не перевищить +18°C, а вночі очікується близько +13°C. Атмосферний тиск почне зростати, стабілізувавшись на позначці 743 мм.

Погода в Дніпрі 15 травня / Фото: скріншот sinoptik

Поступове прояснення

Субота, 16 травня, продовжить тенденцію хмарної погоди. Протягом усього дня сонце лише зрідка проглядатиме крізь хмари. Попри це, день мине без опадів. Температура повітря вночі становитиме +13°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +20°C. Вітер буде слабким, переважно північного напрямку.

Погода в Дніпрі 16 травня / Фото: скріншот sinoptik

Завершення тижня з дрібним дощем

Неділя, 17 травня, завершить тиждень черговою порцією вологи. Хмарність у Дніпрі триматиметься до самого вечора. Якщо ніч та ранок пройдуть без опадів, то вдень синоптики прогнозують дрібний дощ, який повинен закінчитися до вечора.

Повітря вдень прогріється до +22°C, забезпечуючи досить теплу, хоч і вологу погоду наприкінці тижня.

Погода в Дніпрі 17 травня / Фото: скріншот sinoptik

Чи затримаються дощі та грози в Україні - прогноз

Наступного тижня в Україні очікується нестійка погода. Синоптики прогнозують дощі, грози та коливання температури майже по всій території країни. Водночас відчутніше потепління ймовірне лише ближче до середини травня.

За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, Україна перебуватиме під впливом атмосферних фронтів. Через це в більшості регіонів періодично проходитимуть опади.

Погода в Україні — останні новини

Як повідомляв Главред, у Житомирі у понеділок, 11 травня, очікується тиха та по‑весняному м’яка погода. Упродовж доби зберігатиметься невелика хмарність без опадів, а південний вітер буде слабким, до 3–8 м/с.

Крім того, погода в Тернопільській області у понеділок, 11 травня, буде сонячною та теплою. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Нагадаємо, що погода в Україні упродовж тижня, з 11 по 17 травня, буде нестійкою та дощовою з відносно невисокими температурними показниками. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Про ресурс: Sinoptik

Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу.

Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу.

Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру.

Українська версія сайту була запущена в 2010 році.

На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

