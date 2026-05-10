Турбулентність на валютному риноку: що буде з курсом долара і євро з 11 травня

Марія Николишин
10 травня 2026, 09:58
Банкір підкреслив, що на курс валют в Україні впливають геополітичні ризики.
Що буде з курсом валют в Україні з понеділка / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

  • Курс долара і євро наступного тижня різко не зміниться
  • НБУ зберігає режим "керованої гнучкості" курсу
  • Вартість євро залежатиме від ситуації на світових ринках

Наступного тижня в Україні не очікується особливих зрушень у бік зростання курсу долара і євро, також немає вагомих передумов для помітного зниження вартості валюти. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

"Режим "керованої гнучкості" передбачає щоденні зміни, але ці зміни залишаються контрольованими. Інакше кажучи, Україна має не застиглий курс, а керовану систему, здатну реагувати на попит, пропозицію та зовнішні подразники", - наголосив він.

За його словами, геополітичні ризики залишаються фактором впливу, зокрема через ситуацію на енергетичних ринках. Зокрема, коливання цін на пальне можуть підтримувати інфляційний тиск, але наразі цей чинник уже значною мірою врахований у ринкових очікуваннях і не має створювати різких курсових імпульсів без додаткових шоків.

Курс долара наступного тижня

Лєсовий зауважив, що базовий прогноз на 11-17 травня - помірні курсові зміни та ситуативна стабілізація.

На його думку, курс долара коливатиметься в межах 43,8-44,25 грн.

"Це майже збігатиметься з валютними змінами попередніх тижнів", - додав банків.

Курс євро до 17 травня

Він також розповів, що щодо євро картина складніша. Курс цієї валюти в Україні залежатиме від світового співвідношення євро/долар.

"У разі воєнного загострення на Близькому Сході можна очікувати зміцнення долара. Якщо ж нинішній статус-кво збережеться, котирування пари євро/долар можуть залишатися на рівні 1,16-1,18. Для українського ринку це означатиме курс євро в межах 50,5-52,5 грн", - підсумував Лєсовий.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом валют протягом травня

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов говорив, що у травні валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак із можливими коливаннями курсу валют.

За його словами, можливі два сценарії для пари євро/долар:

  • при зростанні цін на нафту — 1,10-1,13;
  • при стабілізації або зниженні — 1,15-1,18.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 11 травня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар стрімко полетів угору, євро також посилив свої позиції. Злотий показує стабільність відносно української валюти.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорив, що травень – це місяць накопичень та місяць сезонної корекції євро проти долара, що може підтримати долар проти гривні і натиснути на євро.

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

