"З Днем матері": українські зірки показали своїх мам у особливий день

Як виглядають мами українських знаменитостей.

https://glavred.net/stars/s-dnem-materi-ukrainskie-zvezdy-pokazali-svoih-mam-v-osobennyy-prazdnik-10763516.html Посилання скопійоване

Наталка Денисенко та Джамала — День матері / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Джамала

Ви дізнаєтеся:

Українські зірки показали своїх мам

Як знаменитості вітали рідних з Днем матері

Сьогодні, 10 травня, в Україні святкують День матері. Українські зірки не залишилися осторонь від такої зворушливої дати і вирішили привітати близьких з важливим святом. Главред покаже, як зараз виглядають мами знаменитостей.

Наталка Денисенко

Українська актриса Наталка Денисенко опублікувала в Instagram ніжну фотосесію з мамою. Традиційно на знімках домінував білий колір. Наталка ніжно обійняла маму і сказала про неї теплі слова.

відео дня

"Сьогодні День матері. Хоч це свято стосується і мене, бо Бог дав мені можливість цього неймовірного досвіду у вигляді мого синочка Андрюші. Але моя мама — для мене дуже важлива людина в житті! Такої чудової людини у світі ще пошукати! Те, чого я досягла, багато в чому завдяки вірі та підтримці мами, її терпінню, її м'якості, її любові, її турботі! Моя мама дала мені всього цього дуже багато! Я дуже люблю тебе, мамо! Живи довго-довго", — написала Денисенко.

Наталка Денисенко з мамою / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Олена Мозгова

У День матері відома продюсерка Олена Мозгова вирішила поділитися в Instagram рідкісним знімком із рідною людиною. На фото зображені Олена та Віолетта Мозгові в елегантних образах. Незважаючи на чорне вбрання, вдова легендарного Миколи Мозгового виглядала неймовірно ефектно завдяки розкішним прикрасам.

"Найкраща мама у всесвіті. Дякую за все", — написала Олена Мозгова.

Олена Мозгова з мамою / фото: instagram.com, Олена Мозгова

Камалія

Знаменита співачка Камалія поділилася в Instagram кадром зі своєю красунею-мамою. Вона порадила шанувальникам не втрачати часу й обов'язково проявляти увагу до своїх найрідніших людей, говорити їм слова любові та підтримки.

"Напередодні Дня мами хочу сказати найголовніше: мамина любов — це те світло, яке веде нас усе життя. Це голос, який пам'ятає серце. Це пісня, яку колись співала мені мама, коли я була маленькою… А сьогодні я співаю її на своїх концертах уже для вас, але завжди з думкою про неї", — висловилася Камалія.

Камалія з мамою / фото: instagram.com, Камалія

Тарас Цимбалюк

Після шоу "Холостяк" батьки актора Тараса Цимбалюка стали знаменитими на всю Україну. У День матері він вирішив привітати свою маму, розмістивши в Instagram живу і яскраву фотографію з прогулянки.

"З Днем матері", — лаконічно написав Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк з мамою / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Леся Нікітюк

Відома ведуча поділилася ніжним знімком своєї мами крізь гілочку мімози. Леся Нікітюк в Instagram подякувала рідній людині за всю любов і турботу, яку отримує від неї.

"З Днем матері. Вітаю всіх ваших мам і свою рідненьку! Дякую за кожен день, за всі поради, за кожне "купи-купи", "но-но-но" і "тихо-тихо", — зворушливо висловилася ведуча.

Мама Лесі Нікітюк / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Святослав Вакарчук

Популярний український співак Святослав Вакарчук також не залишився осторонь і в святковий день опублікував фотографію з мамою в Instagram. Знаменитість зробив милий знімок під час походу на каву в компанії рідної людини.

"Мамо! Дякую. За життя. За творчість. За все! Люблю", — написав артист.

Святослав Вакарчук з мамою / фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

Джамала

Переможниця "Євробачення-2016" привітала всіх мам з важливим святом в Instagram. Вона підкреслила, що материнський подвиг — один з найнеймовірніших у світі. Також співачка поділилася знімком зі своєю мамою.

"Бути мамою — це найскладніше і найвеличніше завдання одночасно. Це назавжди. Без вихідних і без відпочинку. Безцінно. Колосально. Найбільше", — поділилася Джамала.

Джамала з мамою / фото: instagram.com, Джамала

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська претендентка на перемогу в "Євробаченні-2026" LELEKA провела другу репетицію, викликавши справжній фурор у мережі. Офіційні акаунти конкурсу опублікували ексклюзивні кадри, які нарешті привідкрили завісу таємниці над її номером.

Також зірка "Майстер Шеф" Лілія Стоянова поділилася емоціями після зустрічі з Аллою Пугачовою. Кухарка зазначила, що артистка перебуває у прекрасній формі та дивує своєю життєвою силою. Незважаючи на поважний вік, співачка виглядає бадьорою та зберігає оптимізм.

Вас може зацікавити:

Що таке День матері? День матері — міжнародне та місцеве свято на честь матері сім'ї, а також материнства, материнських зв'язків і впливу матерів у суспільстві. В Україні офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред