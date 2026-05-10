"Любов переросла у ненависть": Винник повідомив про зраду близької людини

Христина Трохимчук
10 травня 2026, 07:45
Співак відверто розповів про конфлікт із продюсером.
Олег Винник — де зараз
Олег Винник — де зараз / колаж: Главред, скріншот із відео

  • Олег Винник посварився зі своїм продюсером
  • Що Олександр Горбенко забрав у співака

Український скандальний співак Олег Винник, який виїхав до Німеччини на початку повномасштабної війни в Україні, вирішив відверто розповісти про конфлікт зі своїм продюсером Олександром Горбенком. Як розповів артист Наталії Влащенко, колишній друг залишив його майже без нічого.

За словами Винника, його стосунки з продюсером були дуже близькими. За 16 років Олег і Олександр здружилися сім'ями і могли називати один одного братами. Однак після початку повномасштабного вторгнення артист помітив, що їхнє спілкування почало змінюватися.

"Це навіть не дружбою назвати, ми були як брати. Ми могли зустрічатися сім'ями, були близькими. Але рано чи пізно стосунки починають натягуватися", — заявив співак.

Олег Винник — конфлікт з Олександром Горбенком / фото: instagram.com, Олег Винник

Олег визнав, що конфлікт загострився у 2023 році. Перед Великоднем артист втратив доступ до своїх соцмереж і навіть не міг потрапити до квартири, яка була зареєстрована на спільну компанію. Винник поскаржився, що не зміг забрати звідти навіть особисті речі.

"Він забрав у мене все. Це те, що було підло з його боку. Не знаю, що з ним відбувається. Але я розумію, що вся ця любов, яка між нами була, переросла в ненависть. Я думаю, що людина схаменеться і зрозуміє… Там же мої речі, вибачте, моя білизна, все там залишилося. Коли я хотів звідти все забрати, вони замки поміняли. Навіщо це вам?", — обурився виконавець.

Олег Винник та Олександр Горбенко / фото: instagram.com, Олег Винник

Причинами змін у стосунках із продюсером співак назвав скасування концертів і своє виснаження після щільного графіка. Також Винник зазначив, що на початку співпраці між ними не було офіційного контракту, а прибуток ділився 50/50, що Горбенко зараз заперечує. Пізніше продюсер звинуватив артиста в тому, що той втік з України після початку повномасштабного вторгнення "під ковдрою".

Олег Винник / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що Гайден Панеттьєрі зважилася на відверті зізнання про свій роман з Володимиром Кличком. Весілля, на яке так чекали шанувальники, не відбулося з ініціативи боксера. Кличко скасував урочистості буквально в останній момент, що стало для актриси серйозним ударом.

Також Анджеліна Джолі захистила право на особисту таємницю в суді проти Бреда Пітта. Сторона актора наполягала на оприлюдненні приватного листування колишньої дружини, проте суд відхилив цю вимогу. Адвокат назвав цю подію "важливою перемогою для пані Джолі".

Про особу: Олег Винник

Олег Винник — український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктоване неназваною хворобою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

