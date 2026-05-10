"Любов переросла у ненависть": Винник повідомив про зраду близької людини

Співак відверто розповів про конфлікт із продюсером.

Олег Винник — де зараз

Український скандальний співак Олег Винник, який виїхав до Німеччини на початку повномасштабної війни в Україні, вирішив відверто розповісти про конфлікт зі своїм продюсером Олександром Горбенком. Як розповів артист Наталії Влащенко, колишній друг залишив його майже без нічого.

За словами Винника, його стосунки з продюсером були дуже близькими. За 16 років Олег і Олександр здружилися сім'ями і могли називати один одного братами. Однак після початку повномасштабного вторгнення артист помітив, що їхнє спілкування почало змінюватися.

"Це навіть не дружбою назвати, ми були як брати. Ми могли зустрічатися сім'ями, були близькими. Але рано чи пізно стосунки починають натягуватися", — заявив співак.

Олег Винник — конфлікт з Олександром Горбенком

Олег визнав, що конфлікт загострився у 2023 році. Перед Великоднем артист втратив доступ до своїх соцмереж і навіть не міг потрапити до квартири, яка була зареєстрована на спільну компанію. Винник поскаржився, що не зміг забрати звідти навіть особисті речі.

"Він забрав у мене все. Це те, що було підло з його боку. Не знаю, що з ним відбувається. Але я розумію, що вся ця любов, яка між нами була, переросла в ненависть. Я думаю, що людина схаменеться і зрозуміє… Там же мої речі, вибачте, моя білизна, все там залишилося. Коли я хотів звідти все забрати, вони замки поміняли. Навіщо це вам?", — обурився виконавець.

Олег Винник та Олександр Горбенко

Причинами змін у стосунках із продюсером співак назвав скасування концертів і своє виснаження після щільного графіка. Також Винник зазначив, що на початку співпраці між ними не було офіційного контракту, а прибуток ділився 50/50, що Горбенко зараз заперечує. Пізніше продюсер звинуватив артиста в тому, що той втік з України після початку повномасштабного вторгнення "під ковдрою".

Олег Винник

Про особу: Олег Винник Олег Винник — український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктоване неназваною хворобою.

