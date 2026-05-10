Армія РФ порушила перемир'я: де ситуація найнапруженіша

На деяких напрямках не були зафіксовані атаки.

https://glavred.net/front/armiya-rf-narushila-peremirie-gde-situaciya-naibolee-napryazhennaya-10763588.html Посилання скопійоване

Ситуація на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Росія знову порушила перемир'я. Від початку доби окупанти 60 разів атакували позиції Сил оборони. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найважча ситуація на Покровському напрямку. Від початку доби росіяни 24 рази штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопідгородне та в напрямку населених пунктів Ганнівка, Мирне, Сергіївка та Новоолександрівка.

Дев'ять ворожих атак вдалося успішно відбити на Гуляйпільському напрямку у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Залізничне, Оленокостянтинівка та Гуляйпільське. Стільки ж атак було на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Нині там триває одне боєзіткнення.

відео дня

Ще вісім штурмів було на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Зелене, Стариця, Петро-Іванівка, Мирове, Симинівка та Красне Перше. Там триває одне боєзіткнення.

По п'ять атак було зафіксовано на Лиманському та Костянтинівському напрямках. Одна атака триває на останньому.

На Слов'янському напрямку наші захисники успішно відбили атаки у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Різниківка. Ще одну атаку зупинили на Олександрівському напрямку у районі населеного пункту Олександроград.

На Куп’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

Наступ РФ - думка експерта

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що ситуація на фронті складна. Найближчим часом може розпочатися битва за Добропілля у Донецькій області.

За його словами, ворог намагається просуватися з флангу - зі сторони населеного пункту Гришине.

"Окупанти хочуть відрізати угруповання військ Сил оборони України у Родинському, щоб захопити населений пункт", - додав він.

Ситуацію на фронті - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували штурмові дії у напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Загальна ситуація на фронті залишається складною, і найближчим часом можливе загострення бойових дій у районі Добропілля на Донеччині, зазначив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

На Куп’янському напрямку обстановка є однією з найнапруженіших і за останні місяці суттєво погіршилася. Російські сили продовжують наступальні спроби, прагнучи просунутися до Куп’янська та відтіснити українські підрозділи за річку Оскіл, повідомив речник об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Інші новини:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред