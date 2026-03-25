США поставили ультиматум Україні щодо Донбасу - що пропонують натомість

США пов’язують надання гарантій безпеки з територіальними поступками на Донбасі, що може стати ризиком для України та Європи, сказав президент.

Зеленський розкрив деталі переговорів із США

США вимагають від України вивести війська з Донбасу

В обмін на це у Білому домі готові укласти з Україною угоду про гарантії безпеки

Сполучені Штати готові надати Україні гарантії безпеки лише за умови, якщо Київ погодиться віддати всю Донецьку та Луганську області країні-агресорці Росії. Про це заявив в інтерв'ю Reuters президент України Володимир Зеленський.

"Американці готові остаточно узгодити ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вивести війська з Донбасу", — сказав він. відео дня

Зеленський застеріг, що такий відступ може поставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи, адже це фактично означатиме передачу Росії укріплених оборонних позицій у регіоні.

Він також зазначив, що Росія, яка наполягає на отриманні територій Донбасу, що залишаються під контролем України, розраховує на втрату інтересу з боку Вашингтона до переговорного процесу та його згортання.

Водночас російські війська повільно просуваються на сході України. За оцінками військових аналітиків, повне захоплення цього регіону, включно з так званим "фортечним поясом" добре укріплених міст, може зайняти роки та потребуватиме значних людських ресурсів.

Після масштабного обстрілу українських міст Зеленський подякував адміністрації Дональда Трампа за продовження постачання систем протиракетної оборони Patriot, попри зростання попиту на цю техніку через ситуацію в Перській затоці.

"Нам не перекрили постачання. Я дуже вдячний президенту Трампу та його команді. Але цих ракет Patriot не так багато, як нам потрібно", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна досягла помітного прогресу у створенні власних далекобійних ракет і безпілотників, що дає можливість завдавати ударів по цілях у глибині території Росії у відповідь на обстріли українських міст.

За словами Зеленського, на тлі того, що США зосереджені на протистоянні з Іраном, президент Дональд Трамп посилює тиск на Україну, намагаючись якнайшвидше завершити війну, яка триває з моменту російського вторгнення у 2022 році.

Водночас глава держави неодноразово підкреслював, що у разі досягнення мирних домовленостей Україні необхідні надійні гарантії безпеки від міжнародних партнерів, аби запобігти можливому відновленню агресії з боку Росії в майбутньому.

"Близький Схід, безперечно, впливає на президента Трампа і, на мою думку, на його подальші кроки. На жаль, на мою думку, президент Трамп все ще обирає стратегію посилення тиску на українську сторону", — сказав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, переговори між українською та американською сторонами щодо мирного врегулювання війни не принесли відчутного результату. Основною перепоною, за словами представника МЗС України Георгія Тихого, залишається позиція Росії.

Водночас президент України доручив першому заступнику голови фракції "Слуга народу" Андрію Мотовиловцю підготувати план роботи парламенту на випадок, якщо війна триватиме ще кілька років. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на власні джерела.

Також з’являється інформація, що США можуть вийти з переговорного процесу щодо України та переключити увагу на військову операцію проти Ірану, якщо не буде прогресу у питанні Донбасу. Водночас зазначається, що у разі певних домовленостей Вашингтон нібито готовий надати Україні реальні гарантії безпеки.

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

