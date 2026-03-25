США поставили ультиматум Україні щодо Донбасу - що пропонують натомість

Юрій Берендій
25 березня 2026, 21:26оновлено 25 березня, 22:14
США пов’язують надання гарантій безпеки з територіальними поступками на Донбасі, що може стати ризиком для України та Європи, сказав президент.
Зеленський розкрив деталі переговорів із США

Про що йдеться у матеріалі:

  • США вимагають від України вивести війська з Донбасу
  • В обмін на це у Білому домі готові укласти з Україною угоду про гарантії безпеки

Сполучені Штати готові надати Україні гарантії безпеки лише за умови, якщо Київ погодиться віддати всю Донецьку та Луганську області країні-агресорці Росії. Про це заявив в інтерв'ю Reuters президент України Володимир Зеленський.

"Американці готові остаточно узгодити ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вивести війська з Донбасу", — сказав він.

Зеленський застеріг, що такий відступ може поставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи, адже це фактично означатиме передачу Росії укріплених оборонних позицій у регіоні.

Він також зазначив, що Росія, яка наполягає на отриманні територій Донбасу, що залишаються під контролем України, розраховує на втрату інтересу з боку Вашингтона до переговорного процесу та його згортання.

Водночас російські війська повільно просуваються на сході України. За оцінками військових аналітиків, повне захоплення цього регіону, включно з так званим "фортечним поясом" добре укріплених міст, може зайняти роки та потребуватиме значних людських ресурсів.

Після масштабного обстрілу українських міст Зеленський подякував адміністрації Дональда Трампа за продовження постачання систем протиракетної оборони Patriot, попри зростання попиту на цю техніку через ситуацію в Перській затоці.

"Нам не перекрили постачання. Я дуже вдячний президенту Трампу та його команді. Але цих ракет Patriot не так багато, як нам потрібно", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна досягла помітного прогресу у створенні власних далекобійних ракет і безпілотників, що дає можливість завдавати ударів по цілях у глибині території Росії у відповідь на обстріли українських міст.

За словами Зеленського, на тлі того, що США зосереджені на протистоянні з Іраном, президент Дональд Трамп посилює тиск на Україну, намагаючись якнайшвидше завершити війну, яка триває з моменту російського вторгнення у 2022 році.

Водночас глава держави неодноразово підкреслював, що у разі досягнення мирних домовленостей Україні необхідні надійні гарантії безпеки від міжнародних партнерів, аби запобігти можливому відновленню агресії з боку Росії в майбутньому.

"Близький Схід, безперечно, впливає на президента Трампа і, на мою думку, на його подальші кроки. На жаль, на мою думку, президент Трамп все ще обирає стратегію посилення тиску на українську сторону", — сказав він.

Проєкт мирного плану США

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, переговори між українською та американською сторонами щодо мирного врегулювання війни не принесли відчутного результату. Основною перепоною, за словами представника МЗС України Георгія Тихого, залишається позиція Росії.

Водночас президент України доручив першому заступнику голови фракції "Слуга народу" Андрію Мотовиловцю підготувати план роботи парламенту на випадок, якщо війна триватиме ще кілька років. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на власні джерела.

Також з’являється інформація, що США можуть вийти з переговорного процесу щодо України та переключити увагу на військову операцію проти Ірану, якщо не буде прогресу у питанні Донбасу. Водночас зазначається, що у разі певних домовленостей Вашингтон нібито готовий надати Україні реальні гарантії безпеки.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Загроза "червоного" рівня: РФ готує комбіновану атаку найближчим часом

Загроза "червоного" рівня: РФ готує комбіновану атаку найближчим часом

21:30Війна
США поставили ультиматум Україні щодо Донбасу - що пропонують натомість

США поставили ультиматум Україні щодо Донбасу - що пропонують натомість

21:26Війна
В Україні створять новий рубіж ППО - які області України він буде захищати

В Україні створять новий рубіж ППО - які області України він буде захищати

21:02Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 26 березня: Бикам — стрес, Кроликам — розставання

Китайський гороскоп на завтра, 26 березня: Бикам — стрес, Кроликам — розставання

В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

Гороскоп Таро на завтра, 26 березня: Левам — шлях, Рибам — виклик

Гороскоп Таро на завтра, 26 березня: Левам — шлях, Рибам — виклик

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні баристи за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні баристи за 45 с

Гороскоп на завтра, 26 березня: Овнам - подарунок, Водоліям - прибуток

Гороскоп на завтра, 26 березня: Овнам - подарунок, Водоліям - прибуток

Останні новини

22:04

Чому заморожені овочі можуть бути корисніші за свіжі - поради дієтологів

21:30

Загроза "червоного" рівня: РФ готує комбіновану атаку найближчим часом

21:26

США поставили ультиматум Україні щодо Донбасу - що пропонують натомість

21:17

Навіщо синиці збирають сигаретні недопалки: несподіване пояснення вчених шокує

21:02

В Україні створять новий рубіж ППО - які області України він буде захищати

Росія може вторгнутися в країни Балтії протягом 2026 року, гарантій успіху немає - ГорбачРосія може вторгнутися в країни Балтії протягом 2026 року, гарантій успіху немає - Горбач
20:53

Росія готує операцію проти систем водопостачання в Україні - Зеленський

20:52

Синій колір проти білокрилки: як позбутися шкідника без хімії

20:22

Потепління вривається на Львівщину: коли очікувати +18 градусів

20:21

"Іскандерів" стане менше: ЗСУ здобули нові спроможності для ураження - аналітик

Реклама
20:09

Чому чекісти носили шкіряні куртки: від вошей до символу влади

19:57

Навіщо господині відрізають куточок губки для посуду: про цей трюк знають одиниці

19:40

Відправили до психіатричної лікарні: у Росії помер 49-річний зірка серіалів

19:35

Найдорожчий скарб: що зберігали українські жінки у скринях, які були лише їхнімиВідео

19:28

Нова тактика повітряного терору: чому РФ атакувала вдень і скільки дронів готує

19:11

Келлог знайшов несподівану схожість між Зеленським і Трампом - що він сказав

19:02

Колишній Лорак з'явився з красивою блондинкою та показав ніжності в ліжку

18:51

Як легко очистити батареї і підвищити ефективність опалення: простий трюк

18:37

Мобілізація в містах буде по-новому - які зміни готуються та кого зачепить

18:20

"Соромно зізнатися": Аліна Гросу відверто розповіла про вагітність

18:19

У Дніпрі готують підвищення тарифів на проїзд: коли та наскільки піднімуть ціну

Реклама
18:10

Замість траси - стародавнє місто: несподіване відкриття археологів

18:04

Мирні переговори були змістовними, але прогресу нема: у МЗС назвали причину

17:25

Рада "заблокована": депутати влаштували демарш та висунули умови, чим це загрожує

17:10

Сад у березні: 4 критично важливі справи, які потрібно встигнути до кінця місяця

17:07

Чому Великдень у православних і католиків не збігається: все вирішує один нюанс

17:03

Як сказати українською "препятствовать": багато хто говорить неправильно

16:56

Гривня раптово зміцнилася, долар з євро пішли на дно: курс валют на 26 березня

16:32

Буде майже +20 градусів: на Тернопільщині очікується справжнє потепління

16:29

"Контингент не той": Кіркоров відмовився співати для окупантів

16:09

Чому посвідчення водія в СРСР не діяло за межами міста - пояснення здивує

15:43

Українці скуповують кілограмами: ціни на один продукт обвалилися до мінімуму

15:43

Історія кохання на відстані світлових років: фільм "Ти — космос" вже доступний до перегляду на Київстар ТБ

15:43

"Прощавай, друже": помер відомий український актор

15:25

На кого чекає найважливіший місяць 2026 року: гороскоп на квітеньВідео

15:20

Великодні яйця з вау‑ефектом: як зробити яскраві крашанки за копійки

14:58

В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

14:37

Власників зруйнованого житла звільнили від оплати комуналки: ухвалено закон

14:25

Місячний календар стрижок на квітень 2026 року: що робити з волоссям до Великодня

14:22

Залетів з території РФ: дрон вдарив по електростанції в Естонії, що відомо

14:20

Що насправді означають схрещені руки під час розмови: не завжди сигнал недовіри

Реклама
14:01

Сили оборони вразили російський бойовий криголам на Балтиці

13:38

Як розморозити м'ясо за лічені хвилини: блогерка вразила лайфхаком

13:37

Як перевірити штрафи за паркування онлайн: в Україні запрацював новий сервісВідео

13:22

Наступний після Жеваго: медіа прогнозують, що  за кордоном знайдуть  і екс-власника "Дельта банку" Лагуна

13:00

Кошеня відкинули через "непривабливу" зовнішність, але потім саме його обрали й полюбили

12:52

Китайський гороскоп на завтра, 26 березня: Бикам — стрес, Кроликам — розставання

12:46

Садівники шкодують про це: названо квіти, які краще не садити в садуВідео

12:39

Угорщина припиняє постачання газу в Україну: Орбан оголосив новий ультиматум

12:08

"Бабусині" речі знову в моді: названо інтер’єрні тренди 2026 рокуВідео

11:43

"Суми величезні": LELÉKA розповіла про масштаби витрат на "Євробачення"

