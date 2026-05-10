Теплі дні вже близько: сонячна погода повернеться на Тернопільщину

Погода в Тернопільській області у понеділок, 11 травня, буде сонячною та теплою. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
За словами синоптиків, вітер очікується південно - східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів, вдень прогнозується +19…+24 градуси.
Температура по місту вночі складатиме +5…+7 градусів, а вдень підніметься до +22…+24 градусів.
Україну накриє хвиля холоднечі
Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що на початку другої декади травня синоптичні умови над Східною Європою будуть характеризуватись зниженим атмосферним тиском, а також активізацією циклонічної діяльності.
За його словами, упродовж тижня в Україні місцями можливі сильні зливи у супроводі грози, граду та шквалистого посилення вітру.
Він також додав, що найбільш низькі температурні показники відзначатимуться у західних областях, навіть можливі заморозки.
Як повідомляв Главред, погода в Тернопільській області на вихідних буде переважно хмарною. Температура вдень не підніматиметься вище +21 градуса, а вночі навіть можливі дощі.
У Житомирській області вихідні проходитимуть під знаком прохолоди та високої пожежної небезпеки. Ночами температура опускатиметься до 5 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься максимум до 22 градусів.
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
