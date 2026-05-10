Надзвичайна небезпека: на Житомирщині, попри хорошу погоду, попереджають про загрозу

Дар'я Пшеничник
10 травня 2026, 16:33
Упродовж доби 11 травня у регіоні зберігатиметься невелика хмарність без опадів.
Прогноз погоди на Житомирщині на 11 травня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У Житомирі у понеділок, 11 травня, очікується тиха та по‑весняному м’яка погода. Упродовж доби зберігатиметься невелика хмарність без опадів, а південний вітер буде слабким, до 3–8 м/с.

Ніч обіцяє прохолоду з температурою близько 4–6 градусів, зате вдень повітря прогріється до комфортних 19–21 градуса. Про це зазначають у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, у населених пунктах області погодна картина буде схожою: незначна хмарність, сухо та спокійно. Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, а вдень підніматиметься до 17–22 градусів.

Пожежна небезпека на Житомирщині / Фото: Житомирський обласний центр з гідрометеорології

Метеорологи також попереджають, що 11 травня на території Житомирської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека п’ятого класу, тож варто бути максимально обережними з відкритим вогнем.

Як повідомляв Главред, погода в Україні 10 травня буде прохолодною та дощовою. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підніметься до +14...+25 градусів.

у неділю погода на Львівщині формуватиметься під впливом поля підвищеного атмосферного тиску. Очікується хмарність, але без істотних опадів.

погода в Тернопільській області на вихідних очікується переважно хмарною. Температура вдень не підніматиметься вище +21 градуса, а вночі навіть можливі дощі.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології

Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

