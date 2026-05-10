"Можем повторить" більше не працює: експерт оцінив перспективи РФ у війні

Руслан Іваненко
10 травня 2026, 20:45оновлено 10 травня, 21:33
Росія не зможе вийти з війни з Україною зі збереженим обличчям і поступово втрачає стратегічну ініціативу на фронті.
Економіка та інфраструктура Росії зазнають дедалі більших втрат через затяжну війну / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, t.me/news_kremlin

Коротко:

  • РФ не зможе вийти з війни зі збереженням обличчя
  • Мета України — відновлення кордонів 1991 року
  • ЗСУ нарощують можливості, дрони над Маріуполем

Росія не має реальних шансів завершити війну проти України зі збереженням політичного чи військового "обличчя", а заяви на кшталт "Можем повторить" у нинішніх умовах виглядають радше як історична риторика, що не відповідає сучасним реаліям фронту. Про це в інтерв’ю Главреду заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Метою України залишаються кордони 1991 року, і, попри складність цього шляху, ми можемо цього досягти. У 2022 році теж мало хто вірив, що нам вдасться зупинити Росію, але Україна звільнила північ, частину Харківщини та правобережну Херсонщину", — наголосив Коваленко.

Коваленко наголосив, що нинішня динаміка бойових дій суттєво відрізняється від початку повномасштабного вторгнення: просування російських військ є повільним і не дає стратегічних результатів. Водночас, за його словами, Україна поступово нарощує можливості для стримування противника, зокрема за рахунок розвитку безпілотних систем та ударних можливостей.

Окремо він звернув увагу на зміну оперативної обстановки на окупованих територіях, зокрема в районі Маріуполя, де українські безпілотники вже здатні впливати на логістику противника. На думку експерта, це свідчить про поступове розширення зон українського контролю та тиску.

Чи можливий новий контрнаступ ЗСУ

Говорячи про перспективи війни, Коваленко припустив, що Україна може перейти до контрнаступальних дій, однак терміни цього етапу залишаються невизначеними. Водночас він підкреслив, що навіть потенційні зміни на фронті не дозволять Росії вийти з війни без значних втрат — як військових, так і економічних.

Експерт також зазначив, що подальший перебіг війни може мати серйозні наслідки для російської економіки та інфраструктури, зокрема нафтопереробного та енергетичного секторів, транспортної системи та промисловості. На його думку, тривале ведення бойових дій вже призводить до зростання навантаження на бюджет і соціальну сферу РФ.

"Можем повторить" втратило сенс

Також Коваленко прокоментував російський пропагандистський лозунг "Можем повторить", пов’язаний із перемогою у Другій світовій війні.

"Що росіяни сьогодні можуть "повторити" — хіба що масштаби втрат часів Другої світової війни", — заявив він.

Таким чином, за оцінкою експерта, сценарій "повторення перемог минулого" для Росії виглядає недосяжним, а завершення війни без стратегічної поразки для Кремля — малоймовірним.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, як зганьбилася Росія цьогорічним парадом 9 травня, а Путін виявив свої страхи:

Чому парад 9 травня став ганьбою для РФ

На думку радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, цьогорічний парад 9 травня у Москві став радше демонстрацією слабкості Росії, ніж її сили.

Як зазначив Подоляк, Кремль упродовж 2022–2024 років намагався створити образ надпотужної армії з величезними запасами зброї та сучасними технологіями, однак нинішня реальність, за його словами, виглядає зовсім інакше.

Він визнав, що РФ усе ще має ресурси для продовження війни проти України, але парад цього року лише підкреслив проблеми російської армії та втрату нею колишнього військового іміджу.

"Це вже парад приречених. Це парад аутсайдера", — заявив Подоляк.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували штурмові дії у напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Крім того, російські окупанти планують посилити штурми на Краматорському напрямку, адже перед ними стоїть завдання вийти на околиці Краматорська до кінця травня. Про це повідомила речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко в ефірі "Армія – Медіа Сил оборони України".

Нагадаємо, що відносне затишшя на лінії фронту російські війська використовують для перегрупування сил, ротації підрозділів і підготовки до нових наступальних дій.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

