"Жалюгідна копія": в Росії вперше показали нову крилату ракету "Герань-5"

Марія Николишин
10 травня 2026, 14:07
Російська крилата ракета "Герань-5" може перевантажувати українську ППО.
Російська крилата ракета "Герань-5" / колаж: Главред, фото: УНІАН, defence-ua.com

Головне:

  • В РФ показала нову крилату ракету "Герань-5"
  • Вона дуже схожа українську ракету "Фламінго"
  • В Україні назвали російську розробку "жалюгідною копією"

Країна-агресор Росія 9 травня вперше показала свою нову крилату ракету "Герань-5", яку вже використовувала для ударів по Україні. Про це пишуть аналітики Defense Express.

Зазначається, що у мережі "Герань-5" вже порівняли з українською FP-5 "Фламінго". Однак російська ракета має менші розміри, значно меншу бойову частину (90 кг проти 1-тонної БЧ FP-5) і втричі меншу дальність - 1000 км.

Аналітики зазначають, що російські фахівці надихалися розробкою Ірану під назвою Karrar, зокрема, скопіювали рішення по розташуванню крил, хоча вони й отримали дещо іншу форму. При цьому сам іранський Karrar цілком можна назвати копією американського дрона-мішені MQM-107 Streaker.

Крім того, в Defense Express наголошують, що через реактивний двигун, який дозволяє ракеті розвивати швидкість орієнтовно до 600 км/год, "Герань-5" може перевантажувати ППО.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Реакція України на нову російську "Герань-5"

Радник президента України та колишній очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін заявив, що нова російська реактивна ракета-дрон "Герань-5", яку показали під час параду 9 травня у Москві, є спробою скопіювати українську крилату ракету "Фламінго", передає LIGA.net.

Але він підкреслив, що російський дрон має приблизно удесятеро меншу дальність польоту та бойову частину, ніж український "Фламінго".

За його словами, за своїми можливостями "Герань-5" перебуває десь між українськими ракетами-дронами "Пекло" та "Паляниця".

Він також розкритикував російську новинку, заявивши, що на п’ятому році повномасштабної війни Росія не має чого продемонструвати, окрім "жалюгідної копії" української зброї.

Крилата ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Переваги української ракети "Фламінго"

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський говорив, що українська ракета "Фламінго", попри простоту конструкції, має значний потенціал модернізації та здатна наблизитися за характеристиками до американської крилатої ракети "Томагавк".

За його словами, "Фламінго" – це перспективне та водночас економне рішення, яке може стати важливим інструментом для Сил оборони України.

Росія модернізує дрони - що відомо

Як повідомляв Главред, у Головному управлінні розвідки України заявляли, що Росія продовжує активно модернізувати свої ударні безпілотники типу "Шахед"/"Герань", намагаючись пристосувати їх до ураження повітряних цілей та елементів української протиповітряної оборони.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що війська РФ постійно вдосконалюють засоби повітряного нападу, зокрема застосовують mesh-мережі, що дозволяють операторам у режимі реального часу керувати дронами з території РФ.

Крім того, радник Міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомляв, що окупаційні війська РФ почали застосовувати керовані "Шахеди" для ураження українських мобільних вогневих груп під час їхньої роботи по повітряних цілях.

Про джерело: Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

крилаті ракети війна Росії та України ракета Фламінго
