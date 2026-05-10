У Кремлі зробили заяву про переговори: коли посланці США можуть приїхати до РФ

Руслан Іваненко
10 травня 2026, 16:33
У Кремлі заявили, що Стів Віткофф та Кушнер можуть найближчим часом приїхати до Москви для нових переговорів
Ушаков стверджує, що Вашингтон продовжує підтримувати контакти з РФ

  • У Кремлі анонсували нові контакти зі США
  • Ушаков озвучив умову РФ для переговорів
  • Москва звинуватила Європу у підтримці Києва

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що спецпредставники США можуть найближчим часом приїхати до Москви для продовження переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Про це він повідомив в інтерв’ю пропагандистським ЗМІ.

За словами Ушакова, активні телефонні контакти між Москвою та Вашингтоном свідчать про те, що США не відмовляються від участі в переговорному процесі.

"Рано чи пізно, я думаю, досить скоро наші постійні колеги Стів Віткофф та Кушнер приїдуть до Москви. Ми продовжимо з ними діалог", - сказав Ушаков.

Водночас представник Кремля повторив позицію РФ щодо умов можливих перемовин. Він заявив, що результативний діалог можливий лише після виведення українських військ із Донбасу.

"Вони знають в Україні, що це потрібно зробити і що це рано чи пізно все одно зроблять", - вважає Ушаков.

Також він стверджує, що Київ нібито не погоджується на такий крок через підтримку з боку європейських країн.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Коли може відкритися нове "вікно" для переговорів — думка експерта

Україна продовжує шукати дипломатичні можливості для переговорів із Росією через міжнародні канали та посередників, розширюючи контакти на різних рівнях. Водночас, як зазначають експерти, вирішальним фактором у формуванні переговорних позицій залишаються дії Сил оборони України.

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що у разі відсутності реального переговорного процесу найближчим часом нове "вікно можливостей" може відкритися лише після завершення весняно-літньої наступальної кампанії російських військ.

За його словами, додатковий шанс для активізації дипломатії може з’явитися восени, з огляду на можливу більшу залученість Дональда Трампа напередодні виборів до Конгресу США. Якщо ж і цього не станеться, ситуація може ускладнитися, а переговори, ймовірно, будуть відкладені до весни наступного року.

як раніше повідомляв Главред, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час свого візиту до Москви 9 травня передав кремлівському диктатору Володимиру Путіну інформацію від Володимира Зеленського про готовність українського президента до переговорів.

Крім того, під час спілкування з російськими пропагандистами помічник диктатора РФ Юрій Ушаков фактично проговорився про справжні наміри країни-агресорки Росії щодо війни проти України та мирних переговорів. На це звернув увагу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що представники американського президента планують приїхати до Києва, графік візитів на весняно-літній період уже погоджено.

Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

новини Росії мирні переговори Переговори про припинення вогню Стів Віткофф
