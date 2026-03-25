В Україні створять новий рубіж ППО - які області України він буде захищати

Росія здійснила одну з наймасштабніших атак дронами, використавши майже весь доступний арсенал і змінивши тактику ударів, вказав військовий.

В Україні створять новий рубіж ППО

Про що йдеться у матеріалі:

В Україні розгорнуть новий рубіж ППО

Він буде захищати західні областях України

Під час останньої атаки вдалось збити всі дрони, які летіли на Київ

Після останнього масованого удару 23-24 березня, коли країна-агресорка Росія вдарила по території України із застосування 999 ударних БпЛА в ППО заявили про підготовку нового рубежу протиповітряного захисту. Його планують розгорнути на заході України. Про це заявив командувач безпілотних систем протиповітряної оборони Юрій Черевашенко в коментарі 24 Каналу.

Черевашенко зазначив, що під час атаки ворог використав практично весь доступний арсенал, і, на жаль, частині дронів вдалося прорватися до західних регіонів.

Він підкреслив, що атака 24 березня стала фактично найбільшою денною атакою за весь час повномасштабної війни: лише в Київській області було зафіксовано близько 250 безпілотників.

За його словами, нині активно розвивається багаторівнева система ППО, до якої залучають дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи, тактичну авіацію, гелікоптери та інші засоби. Фактично йдеться про масштабні повітряні операції, аналогів яким у світі немає.

Він також зазначив, що через складнощі з проривом протиповітряної оборони у великих містах російські сили змінили тактику й почали частіше атакувати цивільну інфраструктуру на заході України, де вже ведеться робота над посиленням системи ППО.

"Вже працюємо над створенням нового рубежу повітряного захисту, завдання якого – унеможливити атаки на мирні міста на Заході України. Ворог це розуміє, тому вчора було запущено все, що було на складах. Ми чуємо суспільство. Нам потрібно трохи часу, щоб побудувати ефективну систему", – сказав він.

Також, за словами військового, під час російської атаки жодна повітряна ціль не досягла Києва. Те, що ще рік тому доводилося збивати по різних регіонах країни, нині знищують уже в межах Київської області.

"Єдина "ціль", яку зрештою зафіксували Повітряні сили в межах Києва – зграя птахів. При цьому маємо розуміти, що росіяни використовують різні засоби на різній висоті і швидкості", - резюмував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з вечора 23 березня до 18:00 24 березня Росія здійснила масований удар ударними БпЛА по території України. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Водночас, за оцінками аналітиків, Сили оборони України суттєво покращили свої можливості у сфері розвідки та оперативного наведення, що дозволяє ефективніше виявляти й уражати пересувні пріоритетні цілі, зокрема тактичні ракетні комплекси противника.

Експерти також вважають, що атака 23–24 березня свідчить про зміну російської тактики, яка може становити більшу загрозу для ширшої кількості регіонів України та тривати довше за часом.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

