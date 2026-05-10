Випаде сніг, а температура впаде до -2: Україну накриє хвиля холоднечі

Заморозки можливі не лише на поверхні ґрунту, а й у повітрі.

Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Погода в Україні упродовж тижня, з 11 по 17 травня, буде нестійкою та дощовою з відносно невисокими температурними показниками. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, на початку другої декади травня синоптичні умови над Східною Європою будуть характеризуватись зниженим атмосферним тиском, а також активізацією циклонічної діяльності.

"Місцями пройдуть сильні зливи у супроводі грози, граду та шквалистого посилення вітру. Найбільш низькі температурні показники відзначатимуться у західних областях. Саме тут в окремі дні можливі заморозки не лише на поверхні ґрунту, а й у повітрі", - наголосив він.

Погода в Україні 11 травня

У понеділок на Лівобережжі України, вдень також на крайньому заході пройдуть дощі, у східних областях можливі грози. На решті території країни без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Температура повітря вночі у західній частині +3…+8 градусів, на решті території +9…+14 градусів; вдень на Лівобережжі +15...+20 градусів, на Правобережжі +20...+25 градусів.

Погода 11 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні 12 травня

У вівторок вночі у західній частині, вдень також місцями у північних, центральних та південних областях пройдуть дощі. Вдень місцями грози, град та шквали, 15 – 20 м/с. У східній частині без істотних опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься у межах +8…+13 градусів, вдень +17…+24 градуси, на крайньому заході +10…+15 градусів.

Погода 12 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні 13 травня

У середу в Україні очікується нестійка та контрастна погода. Пройдуть дощі, подекуди значні. На Лівобережжі вдень грози, місцями град та шквали, 15 – 20 м/с. Вночі у Карпатах мокрий сніг.

Температура повітря на Правобережжі країни вночі становитиме +2…+8 градусів, вдень +9…+14 градусів. На Лівобережжі вночі +10...+15 градусів, вдень +18...+23 градуси.

Погода 13 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні 14 травня

У четвер на всій території України опадів не очікується. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря в нічний час становитиме +6...+13 градусів, на крайньому заході 0...+5 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0...-2 градуси; вдень +16...+21 градус.

Погода в Україні 15 травня

У п'ятницю під впливом області підвищеного атмосферного тиску, утримається стійкий характер погоди, без істотних опадів. Лише у південних областях атмосферний фронт із Чорного моря спричинить помірні дощі.

Температура повітря в нічний час становитиме +7…+12 градусів, на крайньому заході +2…+7 градусів; вдень +18...+23 градуси.

Погода в Україні 16 травня

У суботу вночі дощова погода утримається у південних регіонах, вдень опади поширяться на більшу частину території України. Місцями відзначатимуться грози, можливий град та шквали, 15 – 20 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме +7…+12 градусів, вдень +21…+26 градусів, у південно-західних областях +16…+21 градус.

Погода в Україні 17 травня

У неділю в більшості регіонів пройдуть невеликі, часом помірні дощі. У західних областях подекуди опади можуть бути значними. Температура в нічний час становитиме +8…+14 градусів, вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів.

Погода в Україні у травні

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха говорила, що середньомісячна температура у травні прогнозується в межах +12…+15 градусів, у гірських районах — +9…+12 градусів, що трохи нижче кліматичної норми.

"Щодо опадів — вони будуть близькими до норми, але розподілятимуться нерівномірно. Наші фахівці очікують в межах норми від 35 до 76 мм по більшості регіонів України, трошечки більше, звичайно, це гірські райони, Закарпаття, Чернівецька область", - додала вона.

Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

