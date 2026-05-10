Поранені у важкому стані: в Одеській області напали на військовослужбовців

В Одеській області чоловік напав з ножем на співробітників ТЦК та СП. Двох поранених госпіталізували у важкому стані. Про це повідомляють в Одеському обласному ТЦК та СП.
Це сталося 10 травня у селі Байбузівка Савранської селищної громади Подільського району. Співробітники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Виявилось, що він перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.
Чоловіка затримали і супроводжували до територіального центру комплектування для оформлення адміністративних матеріалів. У цей момент він дістав ніж та завдав чисельних поранень двом військовослужбовцям. Нині за життя поранених борються медики.
"Наголошуємо: мова йде про цілеспрямований замах на вбивство захисників України, які виконували державне завдання. Жодні обставини не можуть бути виправданням для вчинення особливо тяжкого кримінального злочину проти військовослужбовців Збройних Сил України. Подібні прояви агресії є прямим ударом по обороноздатності держави та безпеці суспільства", - йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомляв Главред, 30 квітня в місті Біла Церква Київської області пролунав вибух поблизу місцевого районного ТЦК та СП. Місцевий мешканець кинув в напрямку будівлі гранату.
Нагадаємо, 2 квітня у Львові під час проведення мобілізаційних заходів військовослужбовець ТЦК та СП загинув унаслідок ножового поранення в шию.
Після цього в Міністерстві оборони України заявили, що напади на військових є неприпустимими і будуть ретельно розслідуватися, а також наголосили на необхідності змін у системі мобілізації, які планують впровадити найближчим часом.
Раніше, 25 грудня 2025 року, у Дніпрі сталася сутичка між цивільним і представниками ТЦК, унаслідок якої військові зазнали поранень, повідомляла поліція Дніпропетровської області.
Про джерело: ТЦК та СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
