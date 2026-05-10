"Сироти по шкірі": з’явилося перше відео виступу LELEKA на Євробаченні 2026

Представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA провела другу репетицію і вразила мережу першими кадрами свого виступу. В офіційних акаунтах Євробачення з'явилося відео, яке привідкрило завісу таємниці.
Організатори конкурсу опублікували 30-секундне відео, яке розкрило багато деталей виступу LELEKA. У уривку не помітно прийомів, за які критикували номер співачки на Нацвідборі, — зйомка вигідно підкреслює перформанс виконавиці без тремтіння камери. Мінімалістична сценографія робить LELEKA центром уваги протягом усього виступу.
Артистка вирішила відмовитися від очевидних символів, таких як лелека, замінивши їх лише візуальним натяком. На сцені будуть злітати вгору великі полотна легкої білої тканини, що імітують помахи крил птаха і додають необхідну динаміку номеру. Також у складній бахромі білого костюма LELEKA можна помітити чорні стрічки — натяк на забарвлення українського символу.
Уривок виступу викликав справжнє захоплення в мережі. Виконавицю тепло підтримали як єврофани, так і українські знаменитості. Шанувальники конкурсу оцінили потужний вокал LELEKA і заявили в коментарях, що Україна завжди заслужено перебуває в топі Євробачення.
"Лети, пташко! Нехай все вдасться!" — Jerry Heil
"Вау, який потужний виступ! Вперед, LELEKA! Вперед, Україна!" — Джамала
"Неймовірно, надсилаю любов і підтримку". — Злата Огнєвіч
"Це просто неймовірно! LELÉKA, удачі! Злітай високо". — Міка Ньютон
"У мене сироти по шкірі. Це так потужно і чарівно, боже мій, я втратила дар мови. Сукня приголомшлива, а вокал, о, просто вау. Україна знову претендує на місце в топ-5, браво!"
"Чи згодні ми тепер з тим, що її недооцінюють?"
"Немає слів! Вона неймовірно красива. Одна з найкращих на даний момент. Візуально просто приголомшливо! Відчуваються емоції та впевненість у її погляді. Боже мій! Вперед, LELEKA!"
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
