Фіцо передав Путіну послання від Зеленського: як відреагували у Кремлі

На думку словацького лідера, глава України має подзвонити кремлівському диктатору.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час свого візиту до Москви 9 травня передав кремлівському диктатору Володимиру Путіну інформацію від Володимира Зеленського про готовність українського президента до переговорів.

За словами словацького лідера, Зеленський висловив цю позицію під час їхньої особистої зустрічі у Вірменії.

Фіцо стверджує, що почув від українського президента пряму готовність до діалогу з Кремлем: "Він (президент України Володимир Зеленський - ред.) сказав мені у Вірменії, під час нашої особистої зустрічі, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-якому форматі". Саме цю інформацію, за його словами, він і передав російському диктатору під час перельоту з Москви.

Словацький прем’єр також озвучив реакцію Путіна:

"Якщо український президент зацікавлений у зустрічі, він має зв’язатися зі своїм російським колегою телефоном".

Фіцо додав, що російський лідер нібито не заперечує проти особистого контакту.

Прем’єр Словаччини позитивно оцінив і продовження режиму припинення вогню до 11 травня, заявивши, що це "дасть простір необхідному" - "дипломатичним зусиллям, діалогу, переговорам, які в тисячу разів корисніші, ніж взаємне вбивство".

Водночас Фіцо знову виступив проти "нової залізної завіси" між ЄС і Росією та заявив про підтримку "стандартних, дружніх та взаємовигідних відносин" з Кремлем.

У Москві ж інформацію словацького прем’єра подали обережніше. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що окремого послання від Зеленського нібито не було, а Фіцо лише переказав зміст їхньої розмови. Проте сам Путін пізніше фактично підтвердив слова Фіцо: "Особливого послання від Зеленського не було, я почув ще раз, що Зеленський готовий провести особисту зустріч. Ми ніколи не відмовлялися від цього. Той, хто хоче зустрітися - нехай і приїжджає до Москви".

Путін також допустив можливість зустрічі у третій країні, але лише після досягнення "остаточних домовленостей".

Коли відкриється нове "вікно" для переговорів - думка експерта

Як писав Главред, Україна через міжнародні канали шукає можливості для переговорів із країною-агресоркою Росією та за допомогою посередників розширює дипломатичні контакти. Водночас, за словами голови Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, ключовий вплив на переговорні позиції з РФ мають саме Сили оборони України.

Він також зазначив, що якщо найближчим часом Київ і Москва не перейдуть до реального переговорного процесу, то наступна можливість для цього може з’явитися лише після завершення весняно-літньої наступальної кампанії російських військ.

"Це додаткове вікно можливостей восени, коли, ймовірно, Трамп може взяти більш активну участь перед виборами до Конгресу. Якщо цього не станеться, то це перехід у дуже складну зиму, і тоді перемовини, ймовірно, зсунуться вже на весну наступного року", - зауважив Чаленко в ефірі Еспресо.

Війна РФ проти України - що відомо про хід мирних переговорів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час спілкування з російськими пропагандистами помічник диктатора РФ Юрій Ушаков фактично проговорився про справжні наміри країни-агресорки Росії щодо війни проти України та мирних переговорів. На це звернув увагу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати можуть припинити участь у тристоронньому переговорному форматі щодо України, якщо процес і надалі залишатиметься безрезультатним.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що представники американського президента планують приїхати до Києва, графік візитів на весняно-літній період уже погоджено.

Про персону: Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

