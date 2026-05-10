Що буде з обміном полоненими: Зеленський дав чітку відповідь

Україна готується до обміну полоненими

Що каже Зеленський:

Україна готується до обміну полоненими з РФ

Київ передав списки російській стороні

Україна готується до обміну військовополоненими. Київ вже передав Росії списки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Нині українська сторона перебуває у контакті з США. Сторони працюють над виконанням домовленостей, які були нещодавно досягнуті. Зокрема, мова тоді йшла про обмін полоненими з РФ у форматі 1000 на 1000.

"Обмін полонених – тисячу на тисячу – готується й має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці. Український Координаційний штаб передав списки на тисячу російській стороні. Було американське посередництво в цій домовленості щодо обміну, відповідно розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання домовленостей", - сказав президент України.

Перемир'я на 9-11 травня - останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості щодо триденного перемир’я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, а обидві сторони погодилися на припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.

Згодом Україна офіційно дозволила проведення параду на Красній площі в Москві 9 травня. Рішення ухвалене за результатами міжнародних перемовин. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Згодом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито не готова до обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Від Києва нібито не надходило нових пропозицій щодо реалізації домовленостей.

