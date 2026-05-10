Що буде з обміном полоненими: Зеленський дав чітку відповідь

Що каже Зеленський:
- Україна готується до обміну полоненими з РФ
- Київ передав списки російській стороні
Україна готується до обміну військовополоненими. Київ вже передав Росії списки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
Нині українська сторона перебуває у контакті з США. Сторони працюють над виконанням домовленостей, які були нещодавно досягнуті. Зокрема, мова тоді йшла про обмін полоненими з РФ у форматі 1000 на 1000.
"Обмін полонених – тисячу на тисячу – готується й має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці. Український Координаційний штаб передав списки на тисячу російській стороні. Було американське посередництво в цій домовленості щодо обміну, відповідно розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання домовленостей", - сказав президент України.
Повне відео зі зверненням Володимира Зеленського можна подивитись у нашому Телеграм-каналі за посиланням.
Перемир'я на 9-11 травня - останні новини
Як повідомляв Главред, ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості щодо триденного перемир’я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, а обидві сторони погодилися на припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.
Згодом Україна офіційно дозволила проведення параду на Красній площі в Москві 9 травня. Рішення ухвалене за результатами міжнародних перемовин. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
Згодом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито не готова до обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Від Києва нібито не надходило нових пропозицій щодо реалізації домовленостей.
Інші новини:
- Був у полоні 628 днів: додому повернули військового "Вінта", який вважався зниклим
- "РФ відмовлялась обмінювати цих офіцерів": що відомо про визволених із полону українців
- "Буде 3 роки": звільнений з полону військовий вперше побачить дитину
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред