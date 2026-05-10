"Я задихалася": Глущенко зізналася, чому не з’явилася на похороні Поплавської

Христина Трохимчук
10 травня 2026, 08:54
Колег із "Дизель-шоу" пов’язувала міцна дружба.
Яна Глущенко — похорон Марини Поплавської / колаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко, Марина Поплавська

Відома актриса і колишня учасниця "Дизель шоу" Яна Глущенко відверто розповіла Дмитру Гордону, чому не з'явилася на похороні своєї близької подруги Марини Поплавської. Виявилося, що зірка сама сильно постраждала в фатальній ДТП.

За словами актриси, під час зіткнення у неї стався перелом ноги. Зірка мучилася від сильного болю і навіть не могла ходити. Глущенко кілька тижнів пересувалася в інвалідному візку.

"Я не ходила. Після аварії минуло три тижні, а потім я полетіла на операцію", — поділилася Яна.

Дизель шоу — Марина Поплавська та Яна Глущенко / фото: instagram.com, Марина Поплавська

Через кілька днів після аварії актриса вилетіла до Риму, де їй зробили дві операції. На ногах зірки досі залишилися шрами, які нагадують їй про трагічний інцидент. Яна розповіла, що італійські лікарі з усіх сил намагалися не спотворити її тіло.

"Чому я полетіла саме до Риму, а не робила операцію в Україні? У нас є дуже класні фахівці, але мені пропонували тут дві операції. А в Римі професор сказав: "Я зроблю, але треба вирішити — ти віддаєш дві ноги чи одну?" Я кажу: "Про що ви?" Він каже: "Якщо одну ногу віддаєш на операцію, буде шрам на все коліно. Якщо дві ноги — ми беремо матеріал зі здорової ноги і вставляємо сюди". Я кажу: "Дві. Я — актриса, мені треба, щоб ніжки були красиві", — згадала Глущенко.

Яна Глущенко — "Дизель шоу" ДТП / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Зірка зізналася, що трагедія залишила незгладимий слід у її житті. Довгий час після ДТП її мучили панічні атаки, а Марина Поплавська приходила до неї у снах.

"Я задихалася, мене трясло. Потім я опрацьовувала це, і з приводу Марини теж опрацьовували. Цей страх не зник. Він не зник", — поділилася Яна Глущенко.

Раніше Главред повідомляв, що співак Олег Винник відверто розповів про розрив з Олександром Горбенком. За словами артиста, багаторічна співпраця закінчилася гучним скандалом. Винник розповів, як Олександр Горбенко фактично залишив його з порожніми руками.

Також Гайден Панеттьєрі відмовила Володимиру Кличку після зірваних заручин. Актриса розкрила, що після того, як спортсмен скасував їхнє перше одруження, вона не захотіла входити в ту саму річку двічі і відхилила його повторну пропозицію руки і серця.

Про особу: Яна Глущенко

Яна Глущенко — українська актриса та комік, повідомляє Вікіпедія. Колишня учасниця проектів "Дизель студіо" (скетч-шоу "На трьох", концертне шоу "Дизель шоу"). У квітні 2017 року вийшла заміж за українського продюсера Олега Збаращука (продюсер групи ТІК та Ірини Білик, концертний директор "Дизель студіо"). 4 жовтня 2017 року народила сина Тамерлана

