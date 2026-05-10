"Парад Перемоги" замість демонстрації сили викрив слабкість РФ - The Telegraph

Дар'я Пшеничник
10 травня 2026, 10:04
Режим, що колись хизувався силою, нині не спромігся зібрати ні ракет, ні помітної бойової техніки для свого головного національного шоу.
Що показав парад 9 травня в Москві / Колаж Главред, фото: скриншоти з відео

Головне з новини:

  • Парад на 9 травня оголив військову слабкість РФ
  • Кремль показав виснаження, а не силу власної армії

Парад 9 травня, який Кремль десятиліттями подавав як демонстрацію сили, цього року перетворився на публічне свідчення військового виснаження Росії. Про це пише військовий аналітик Хеміш де Бретон-Гордон у статті для The Telegraph, наголошуючи, що Москва вже не здатна відтворити навіть мінімальну ілюзію могутності.

За його словами, відсутність сучасних ракет і бойової техніки на головному російському параді стала символом того, що ресурси РФ тануть швидше, ніж Кремль готовий визнати.

"Кілька застарілих літаків, що летіли у вільному строю, не змогли приховати того факту, що російські військові ресурси витрачаються на полі бою з неймовірною швидкістю", – зазначає експерт.

Особливо показовою стала поява на регіональних парадах танків часів Другої світової війни. За припущеннями, деякі з них можуть навіть повертати на озброєння - наслідок того, що тисячі сучасних бронемашин РФ уже знищені в Україні. На думку де Бретон-Гордона, якщо це підтвердиться, то стане "нищівним свідченням військового виснаження Кремля".

Не менш промовистою була й нестача особового складу. Російські підрозділи на параді підсилювали військовими з Північної Кореї - крок, який різко контрастує з багаторічними заявами Москви про самодостатність. Це, підкреслює експерт, демонструє, наскільки залежною стала РФ від авторитарних союзників.

Дипломатичний фон також виявився невтішним: поруч із Путіним стояла лише невелика група лідерів автократичних держав. Особливо помітною була відсутність Сі Цзіньпіна. "Ця відсутність свідчила про більш обережний Пекін, який дедалі більше усвідомлює, що зв’язок із провальною російською кампанією тягне за собою зростаючі геополітичні витрати", - вказує автор статті.

Путін намагався компенсувати брак техніки та союзників риторикою про "Велику Вітчизняну війну", порівнюючи битву під Курськом із нинішніми боями. Але, як зазначає експерт, контраст між історією та реальністю лише підкреслив слабкість РФ. "У 1943 році Радянський Союз розгорнув тисячі танків в одній з вирішальних танкових битв в історії. Сьогодні Росія ледве демонструє навіть символічну присутність бронетехніки на самій Червоній площі. Це порівняння служить не стільки для натхнення патріотизму, скільки для того, щоб підкреслити різке ослаблення російських збройних сил", - вказується в матеріалі.

Парад, що обернувся проти Кремля

День Перемоги, який у Росії десятиліттями був сакральним символом гордості, цього року дав протилежний ефект. Замість демонстрації сили парад оголив слабкість, яку Кремль намагається приховати.

"Відсутність хоча б одного сучасного танка на Красній площі може в кінцевому підсумку стати одним із визначальних образів цієї війни… Незважаючи на появу безпілотників, танки залишаються необхідними за умови ефективної інтеграції з сучасною тактикою та протиповітряною обороною. Той факт, що Росія не змогла виділити навіть символічну бронетехніку для своєї найважливішої національної церемонії, багато про що говорить про напругу, з якою зараз стикається її армія", - йдеться у статті.

Для України та її партнерів ця демонстративна порожнеча стала ще одним підтвердженням: війни не виграються парадами, але паради здатні оголити правду, яку пропаганда більше не може прикрити.

Чому парад 9 травня став ганьбою для РФ

Як писав Главред, парад у Москві 9 травня цього року, на думку радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, продемонстрував помітне послаблення військового іміджу Росії та лише акцентував увагу на її проблемах у воєнній сфері.

Він зазначив, що РФ і надалі має достатньо ресурсів для продовження війни, однак нинішня ситуація суттєво відрізняється від того образу, який Кремль намагався нав’язати у 2022–2024 роках, говорячи про нібито надпотужну армію, великі запаси озброєння та сучасні технології.

"Ні, все це вже не так. І це вже парад таких приречених. Це парад аутсайдера", - зазначив він.

Парад в Москві 9 травня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Москві відбувся парад до 9 травня, під час якого із промовою виступив російський диктатор Володимир Путін. Цьогорічний захід став найкоротшим за весь час - він тривав лише 45 хвилин. Перед початком параду в центрі російської столиці відключили мобільний інтернет, а сам захід уперше з 2007 року пройшов без демонстрації військової техніки.

Україна офіційно погодила проведення параду на Червоній площі в Москві 9 травня після міжнародних консультацій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що удар по Червоній площі 9 травня міг би привернути значну увагу світових медіа, однак, за його словами, Україна, ймовірно, обере іншу тактику дій.

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

