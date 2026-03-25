Загроза "червоного" рівня: РФ готує комбіновану атаку найближчим часом

Аналітики прогнозують комбінований удар із залученням авіації, ракет і ударних дронів.

РФ готує новий удар по території України

Коротко:

РФ готує удар у найближчі 48 годин

"Червоний" рівень загрози через балістику

Зафіксовано масові пуски дронів з кількох напрямків

Окупаційна армія РФ готується до нового комбінованого удару по Україні. За інформацією моніторингових каналів та аналітичних ресурсів, атака може відбутися упродовж найближчих 48 годин. На цей період оголошено "червоний" рівень загрози через ризик застосування балістичного озброєння.

Ознаки активізації стратегічної авіації

Фахівці повідомляють про непрямі ознаки підготовки противника, зокрема активізацію пунктів управління стратегічної авіації РФ та рух на аеродромах базування бомбардувальників Ту-95МС і Ту-22М3.

Попри відсутність зафіксованих бойових вильотів, поточна динаміка може свідчити про приведення сил у готовність до виконання завдань. Найбільша активність наразі спостерігається з боку бортів Ту-22М3.

Можливий комбінований характер атаки

За оцінками аналітиків, можливий удар може мати комбінований характер із застосуванням різних типів озброєння. Йдеться, зокрема, про використання бомбардувальників Ту-22М3, балістичних ракетних комплексів "Іскандер", винищувачів МіГ-31К — носіїв ракет "Кинджал", а також ударних безпілотників різних типів.

Станом на вечір зафіксовано пуски БпЛА з кількох напрямків. Зокрема, дрони-камікадзе запускали з районів Курська, Гвардійського та мису Чауда. Найбільша активність, за даними моніторингових каналів, спостерігалася з Приморсько-Ахтарська, звідки було зафіксовано близько 20 груп "шахедів".

Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Як раніше повідомляв Главред, росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання в Україні. До захисту цих об'єктів має бути відповідальне ставлення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Крім того, увечері 24 березня ворожий дрон завдав удару по житловому будинку на півдні Одеської області. Спалахнула пожежа. Є постраждала та, ймовірно, ще одна людина перебуває під завалами. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Також день, 24 березня, країна-агресорка Росія завдала масованого удару дронами по Україні. В регіонах зростає кількість поранених та загиблих через російський обстріл. Про деталі ворожої терористичної атаки повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про МіГ-31 МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25. МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км. МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

