Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Загроза "червоного" рівня: РФ готує комбіновану атаку найближчим часом

Руслан Іваненко
25 березня 2026, 21:30
Аналітики прогнозують комбінований удар із залученням авіації, ракет і ударних дронів.
Миг-31, Ту-95, дрон
РФ готує новий удар по території України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • РФ готує удар у найближчі 48 годин
  • "Червоний" рівень загрози через балістику
  • Зафіксовано масові пуски дронів з кількох напрямків

Окупаційна армія РФ готується до нового комбінованого удару по Україні. За інформацією моніторингових каналів та аналітичних ресурсів, атака може відбутися упродовж найближчих 48 годин. На цей період оголошено "червоний" рівень загрози через ризик застосування балістичного озброєння.

Ознаки активізації стратегічної авіації

Фахівці повідомляють про непрямі ознаки підготовки противника, зокрема активізацію пунктів управління стратегічної авіації РФ та рух на аеродромах базування бомбардувальників Ту-95МС і Ту-22М3.

відео дня

Попри відсутність зафіксованих бойових вильотів, поточна динаміка може свідчити про приведення сил у готовність до виконання завдань. Найбільша активність наразі спостерігається з боку бортів Ту-22М3.

Можливий комбінований характер атаки

За оцінками аналітиків, можливий удар може мати комбінований характер із застосуванням різних типів озброєння. Йдеться, зокрема, про використання бомбардувальників Ту-22М3, балістичних ракетних комплексів "Іскандер", винищувачів МіГ-31К — носіїв ракет "Кинджал", а також ударних безпілотників різних типів.

Станом на вечір зафіксовано пуски БпЛА з кількох напрямків. Зокрема, дрони-камікадзе запускали з районів Курська, Гвардійського та мису Чауда. Найбільша активність, за даними моніторингових каналів, спостерігалася з Приморсько-Ахтарська, звідки було зафіксовано близько 20 груп "шахедів".

Загроза
Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання в Україні. До захисту цих об'єктів має бути відповідальне ставлення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Крім того, увечері 24 березня ворожий дрон завдав удару по житловому будинку на півдні Одеської області. Спалахнула пожежа. Є постраждала та, ймовірно, ще одна людина перебуває під завалами. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Також день, 24 березня, країна-агресорка Росія завдала масованого удару дронами по Україні. В регіонах зростає кількість поранених та загиблих через російський обстріл. Про деталі ворожої терористичної атаки повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про МіГ-31

МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.

МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км.

МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні МиГ-31 Искандер новини України атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Загроза "червоного" рівня: РФ готує комбіновану атаку найближчим часом

Загроза "червоного" рівня: РФ готує комбіновану атаку найближчим часом

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти