"Путін готовий до зустрічей": Зеленський - про мирні переговори

Президент України Володимир Зеленський відреагував на готовність російського диктатора Володимира Путіна до реальних зустрічей. Він наголосив на необхідності завершувати війну. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.
Він додав, що Україна готова до таких переговорів.
"Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну – і надійно гарантувати безпеку. Ми дякуємо всім, хто допомагає!" - сказав Зеленський.відео дня
Президент зазначив, що Україна обговорює безпекові питання з американською стороною.
"І обовʼязково працюємо на те, щоб у нашої дипломатії були всі необхідні сильні позиції, разом з кожним партнером, який може Україну посилити", - сказав він.
Перемир'я на 9-11 травня - останні новини
Як повідомляв Главред, ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості щодо триденного перемир’я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, а обидві сторони погодилися на припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.
Згодом Україна офіційно дозволила проведення параду на Красній площі в Москві 9 травня. Рішення ухвалене за результатами міжнародних перемовин. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
Згодом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито не готова до обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Від Києва нібито не надходило нових пропозицій щодо реалізації домовленостей.
