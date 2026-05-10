"Путін готовий до зустрічей": Зеленський - про мирні переговори

Україна наголошує на необхідності закінчувати війну.

https://glavred.net/politics/putin-gotov-k-vstrecham-zelenskiy-o-mirnyh-peregovorah-10763600.html Посилання скопійоване

Путін готовий до переговорів / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на готовність російського диктатора Володимира Путіна до реальних зустрічей. Він наголосив на необхідності завершувати війну. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

Він додав, що Україна готова до таких переговорів.

"Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну – і надійно гарантувати безпеку. Ми дякуємо всім, хто допомагає!" - сказав Зеленський. відео дня

Президент зазначив, що Україна обговорює безпекові питання з американською стороною.

"І обовʼязково працюємо на те, щоб у нашої дипломатії були всі необхідні сильні позиції, разом з кожним партнером, який може Україну посилити", - сказав він.

Перемир'я на 9-11 травня - останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості щодо триденного перемир’я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, а обидві сторони погодилися на припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.

Згодом Україна офіційно дозволила проведення параду на Красній площі в Москві 9 травня. Рішення ухвалене за результатами міжнародних перемовин. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Згодом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито не готова до обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Від Києва нібито не надходило нових пропозицій щодо реалізації домовленостей.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред