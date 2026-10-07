Окупанти мають нові просування на важливій ділянці фронту: розкрито деталі

Окупаційні війська мають нові просування на Запоріжжі.

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Ворог просунувся на Запоріжжі / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

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Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Окупанти просунулися на Запоріжжі

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська просунулися на Запоріжжі.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у неділю, 12 липня.

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Де просунувся ворог

За даними аналітиків, на Гуляйпільському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу селища Цвіткове Василівського району Запорізької області

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Цвіткового", - йдеться в повідомленні.

Ворог просунувся поблизу Цвіткового / Фото: DeepState

Що кажуть у Генштабі

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Злагода, Тернувате, Долинка та Гірке зафіксовано 7 атак. Одне боєзіткнення триває дотепер.

У Генштабі додають, що загалом від початку цієї доби відбулося 185 бойових зіткнень.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

РФ націлилась на Запоріжжя

Країна-агресор Росія не відмовляється від планів щодо наступу на Запоріжжя, але найближчими місяцями окупаційна армія робитиме ставку не на штурм міста, а на його руйнування ударами.

Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду. За його словами, пріоритетом Кремля на осінь і зиму залишається повний контроль над Донеччиною.

Запоріжжя має для Москви стратегічну вагу. Контроль над містом відкрив би російським військам доступ до Дніпра та розширив би їхню присутність уздовж річки.

Додатковий чинник – за роки після руйнування Каховської ГЕС дно колишнього водосховища висохло, що, на думку Жданова, створює умови для просування на правий берег.

Втім, саме Запоріжжя зараз не є першочерговим завданням ворога. Розподіл сил і накопичення резервів свідчать, що у фокусі Кремля інший регіон, і причина не лише військова.

"Як не крути, Путіну треба заявити про досягнення хоч якоїсь політичної мети, а однією з перших цілей завжди заявлялося захоплення Донбасу. Захопивши Донецьку область повністю, Путін міг би сказати: "Ми перемогли, бо поки що зупиняємо "СВО"", або "Ми перемагаємо, тому продовжуємо наступати, чому все бігом у військкомат"", – наголошує Жданов.

Ситуація на фронті - останні новини

Український контрнаступ на півночі Донбасу триває вже кілька місяців і, за даними видання, зірвав спроби російських військ оточити міста, які залишаються під контролем України. Як пише The New York Times, в результаті української операції "Вівальді" РФ втратила десятки квадратних кілометрів території.

Главред писав, що захоплення Харкова зараз не є пріоритетом для російської окупаційної армії. Плацдарми на півночі області противник використовує як відволікаючий маневр, а основний тиск спрямовує на Донеччину. Про це в інтерв'ю Главреду заявив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука".

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що українські військові звільнили від російських окупантів близько 10 квадратних кілометрів лісової території на схід від Вовчанська в Харківській області.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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