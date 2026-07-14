"Нехай забираються за Урал": Мадяр пояснив, чому Кримський міст ще не зруйновано

Сили оборони планомірно знищують усі шляхи постачання армії РФ у Криму.

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У ЗСУ розповіли про долю Кримського мосту / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Головне із заяв "Мадяра":

Реалізується стратегія логістичної ізоляції тимчасово окупованого Криму

Для окупантів РФ створено "нестерпні умови перебування на півострові"

Військове командування України реалізує чітку стратегію повної логістичної ізоляції тимчасово окупованого РФ Криму.

Сили оборони планомірно знищують усі шляхи постачання армії РФ, при цьому залишаючи загарбникам і незаконним російським мігрантам єдиний коридор для термінової евакуації додому, розповів командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр").

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Він наголосив, що за останні роки українські сили створили для російських окупантів абсолютно "нестерпні умови перебування на півострові".

"Ми створюємо умови, за яких перебування на півострові стає нестерпним. І, відповідно, зараз закриваємо шляхи доступу туди, а не шлях звідти. Ми ізолюємо Крим. Ми не чіпаємо Кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай [виїжджають] (нецензурно, - ред.) через нього. Нехай усі ці мільйони через той місток [звалюють] (нецензурно, - ред.), [чорт] (нецензурно, - ред.), без зупинки до своєї Росії і куди-небудь їдуть дуже далеко за Урал, щоб жити спокійно", - заявив командувач СБС.

Мадьяр назвав цей масовий відтік росіян заслуженою кармою та "бумерангом" за понад десять років незаконного перебування на українській землі, підкресливши: "[Нема чого] (нецензурно, - ред.) було лізти в наш Крим. Нехай тепер [виїжджають] (нецензурно, - ред.) до Сибіру й з чистого аркуша там собі все будують, якщо їм вистачить життя. Але ми не будемо заважати, нехай йдуть".

/ Главред

За його словами, щодо військової складової компромісів не буде. Головна мета Сил безпілотних систем на даному етапі - щоденне знищення будь-яких ресурсів, які агресор намагається доправити на фронт.

"Ми займаємося їхньою логістикою всіх видів, яка дозволяє перекидати особовий склад, підвозити боєприпаси, перекидати якісь інші військові засоби, сили та ресурси, які використовуються проти нас на півдні або запускаються по Україні з Кримського півострова. Палива в Криму немає і не буде", - підсумував Бровді.

Дивіться відео - інтерв’ю Роберта Бровді:

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Масштабна операція: ЗСУ повідомили про удари по військових об’єктах РФ

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України провели масштабну операцію проти об’єктів військової інфраструктури та забезпечення на територіях, що перебувають під контролем Росії.

Як заявили в командуванні, в результаті застосування безпілотників було уражено 36 цілей у глибокому тилу. До списку об’єктів увійшли пункти управління, радіолокаційні комплекси, логістичні центри, а також елементи паливної та енергетичної інфраструктури.

У ЗСУ стверджують, що такі дії спрямовані на порушення роботи систем управління та постачання противника. За даними української сторони, використання високоточних безпілотних засобів дозволяє завдавати ударів без залучення наземних підрозділів та обмежувати оперативні можливості російських сил.

Удари по цілях РФ - новини за темою

"Главред" раніше повідомляв, що Чонгарський міст паралізовано. Після атаки рух по мосту було повністю зупинено, а транспортне сполучення через нього виявилося заблокованим.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було неспокійно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів - Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" та вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про персону: Роберт Бровді Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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