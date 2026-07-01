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"Залишилося недовго": експерт назвав рік, коли Кримський міст буде зруйновано

Руслана Заклінська
1 липня 2026, 12:22
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Військовий експерт Олег Жданов заявив, що СБУ "вчепилася в міст як бультер'єр", а Центр спецоперацій "Альфа" знищує ППО ворога навколо об'єкта.
'Залишилося недовго': експерт назвав рік, коли Кримський міст буде зруйновано
Коли зруйнують Кримський міст / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, СБУ

Ключові тези Жданова:

  • Кримський міст - ключова ціль України
  • Його знищення може статися у 2026 році
  • Україна вже працює над "очищенням" повітряного простору над Кримом

Кримський міст залишається для РФ одним із ключових логістичних маршрутів і водночас символічним об’єктом, який Москва намагається максимально захистити. Водночас міст залишається ключовою ціллю України та може бути зруйнований вже у 2026 році. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов.

"Гадаю, Кримському мосту залишилося недовго. Не виключено, що його зруйнують уже у 2026 році, якщо судити з того, як діє СБУ. А вона, немов бультер’єр, вчепилася в Кримський міст. Центр спеціальних операцій "Альфа" методично знищує засоби ППО навколо нього – як з боку Тамані, так і з боку Керчі", - заявив він.

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За його словами, перспективи ліквідації мосту безпосередньо залежать від здатності українських сил "розчистити" повітряний простір над об’єктом, насамперед шляхом знищення систем протиповітряної оборони РФ у Криму та на підступах до нього.

'Залишилося недовго': експерт назвав рік, коли Кримський міст буде зруйновано
Кримський міст / Інфографіка: Главред

"У Путіна є дві головні "скрепи" – Москва, навколо якої він уже намагається створити четверте кільце ППО, та Кримський міст. Останній уже можна порівняти з Чорнобаївкою: росіяни не можуть його залишити, бо для Путіна він має майже сакральне значення. Тому вони продовжують стягувати до Криму додаткові засоби ППО, щоб захистити саме міст", - зазначив Жданов.

Експерт додав, що робота з очищення повітряного простору над Кримським мостом уже триває. Жданов вважає, що кожне послаблення оборони має оперативно використовуватися для завдання ударів по об’єктах у Керчі та на підходах до мосту.

'Залишилося недовго': експерт назвав рік, коли Кримський міст буде зруйновано
Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Які операцію планує Україна - пояснення представника ГУР

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна готується до нових операцій проти російських окупаційних військ. Він привітав Сили оборони з успішною операцією зі знищення мосту через Північнокримський канал поблизу села Роздольне в окупованому Криму.

За словами Юсова, українські підрозділи продовжують планувати та реалізовувати нові удари по силах і засобах противника, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

"Багато спільних операцій ураження сил і засобів противника, зокрема, у тимчасово окупованому українському Криму вже реалізовані, багато плануються і будуть реалізовані. Про деякі ви чуєте, і це важливо, а про деякі не чути, буде повідомлено пізніше. Робота триває", - заявив Юсов в ефірі Новини.Live.

Удари по мостах - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч проти 22 червня в тимчасово окупованому Криму було знищено залізничний міст через Північнокримський канал поблизу села Роздольне, який використовувався як важлива військово-логістична артерія російських окупантів. Внаслідок атаки було зруйновано залізничне полотно та обвалено один із прогонів мосту.

Також у ніч на 25 червня ЗСУ уразили три мости, які РФ використовує для перекидання техніки та боєприпасів у Запорізькій та Луганській областях.

Крім цього, у Генштабі ЗСУ повідомили, що в ніч на 28 червня Сили оборони України завдали ударів по військовій інфраструктурі РФ та окупованих територій. В Криму уражено та знищено залізничний міст у районі Ічкі, який використовувався для постачання російських військ

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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