Побоюються удару по Кримському мосту: РФ терміново посилює захист у морі

Командування РФ наказало підвищити інтенсивність навчань і відпрацювати взаємодію між операторами дронів, ППО, РЕБ.

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РФ стягує сили навколо Кримського мосту / колаж: Главред, фото: УНІАН, uk.wikipedia.org

Ключові тези:

Росіяни очікують активізації Сил оборони до 8 жовтня

Ризик ударів по базах і логістичних маршрутах

Під загрозою й судна "тіньового флоту"

Командування Чорноморського флоту РФ направило до військових частин наказ про суттєве збільшення частоти патрулювання акваторії Чорного моря. Про це повідомили в партизанському русі Атеш.

За даними партизанів, особовому складу поставлено завдання підвищити інтенсивність навчань щодо відбиття загроз з моря, а також відпрацювати взаємодію між операторами БпЛА, підрозділами ППО, розрахунками РЕБ та екіпажами патрульних катерів.

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В Атеш припускають, що російське командування очікує активізацію Сил оборони України в районі символічних дат - зокрема, річниці удару по Кримському мосту (8 жовтня).

"На флоті побоюються, що до цієї дати можуть бути присвячені нові масштабні атаки. Йдеться не обов’язково про повторний удар по самому мосту, а про можливі комбіновані удари по кораблям ЧФ РФ у пунктах базування, логістичним маршрутам та суднам тіньового флоту", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Коли ЗСУ можуть знищити Кримський міст

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що Кримський міст залишиться неушкодженим доти, доки він потрібен росіянам для втечі з півострова.

За його словами, частина цивільного населення Криму вже почала готуватися до від'їзду, тоді як силові структури діють на випередження.

"Пан Мадяр пояснив, що Кримський міст поки що потрібен, щоб росіяни збирали валізи й тікали додому. Однак, коли стане очевидно, що вони нікуди не збираються виїжджати, Кримський міст буде ліквідовано", - впевнений Загородній.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов говорив, що Кримський міст залишається для РФ одним із ключових логістичних маршрутів і водночас символічним об’єктом, який Москва намагається максимально захистити. Водночас міст залишається ключовою ціллю України та може бути зруйнований вже у 2026 році.

Сейсмолог Дмитро Гринь з Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна припускав, що Кримський міст може зіткнутися з серйозними наслідками у разі сильного землетрусу в регіоні.

Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявляв, що українські Сили оборони мають у своєму розпорядженні засоби, які теоретично дозволяють атакувати Кримський міст як з повітря, так і з моря.

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Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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