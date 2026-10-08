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Окупанти просунулися на гарячій ділянці фронту: що відбувається на фронті

Інна Ковенько
8 жовтня 2026, 23:38
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Окупанти просунулися на Гуляйпільському напрямку.
Ворог просунувся на Запоріжжі
Ворог просунувся на Запоріжжі / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Що відомо:

  • Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
  • Російські війська просунулися на Гуляйпільському напрямку

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційні війська РФ просунулися на Запоріжжі.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у четвер, 8 жовтня.

відео дня

Зазначається, що окупаційна армія РФ має територіальні успіхи у Пологівському районі Запорізької області. Ворог просунувся в районі села Гірке Воздвижівської громади.

"Ворог просунувся поблизу Гіркого", - йдеться в повідомленні аналітиків.

Ворог просунувся поблизу Гіркого
Ворог просунувся поблизу Гіркого / Фото: DeepState

РФ націлилась на Запоріжжя

Країна-агресор Росія не відмовляється від планів щодо наступу на Запоріжжя, але найближчими місяцями окупаційна армія робитиме ставку не на штурм міста, а на його руйнування ударами.

Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду. За його словами, пріоритетом Кремля на осінь і зиму залишається повний контроль над Донеччиною.

Запоріжжя має для Москви стратегічну вагу. Контроль над містом відкрив би російським військам доступ до Дніпра та розширив би їхню присутність уздовж річки.

Додатковий чинник – за роки після руйнування Каховської ГЕС дно колишнього водосховища висохло, що, на думку Жданова, створює умови для просування на правий берег.

Втім, саме Запоріжжя зараз не є першочерговим завданням ворога. Розподіл сил і накопичення резервів свідчать, що у фокусі Кремля інший регіон, і причина не лише військова.

"Як не крути, Путіну треба заявити про досягнення хоч якоїсь політичної мети, а однією з перших цілей завжди заявлялося захоплення Донбасу. Захопивши Донецьку область повністю, Путін міг би сказати: "Ми перемогли, бо поки що зупиняємо "СВО"", або "Ми перемагаємо, тому продовжуємо наступати, чому все бігом у військкомат"", – наголошує Жданов.

Запоріжжя
Запоріжжя / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Главред писав, що 7 жовтня аналітики DeepState повідомляли про просування окупантів поблизу селища Цвіткове Василівського району Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що захоплення Харкова зараз не є пріоритетом для російської окупаційної армії. Плацдарми на півночі області противник використовує як відволікаючий маневр, а основний тиск спрямовує на Донеччину. Про це в інтерв'ю Главреду заявив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука".

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що українські військові звільнили від російських окупантів близько 10 квадратних кілометрів лісової території на схід від Вовчанська в Харківській області.

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Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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