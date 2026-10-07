РФ створює ілюзію наступу на Харків: військовий назвав справжню ціль ворога

За оцінкою військового, окупанти прагнуть повністю захопити Донеччину, а активність на Харківщині має відвернути Сили оборони.

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РФ використовує плацдарми на Харківщині для відволікання ЗСУ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Головне із заяви військового:

Ворога зараз цікавить Слов'янсько-Краматорська агломерація

Плацдарми на Харківщині може відтягувати сили ЗСУ

Головна мета окупантів - повне захоплення Донеччини

Захоплення Харкова зараз не є пріоритетом для російської окупаційної армії. Плацдарми на півночі області противник використовує як відволікаючий маневр, а основний тиск спрямовує на Донеччину. Про це в інтерв'ю Главреду заявив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука".

Активність окупантів біля кордону відкриває питання про справжні наміри Кремля. На думку командира, пріоритети противника розташовані південніше.

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"Гадаю, що зараз ворога цікавить не Харків, а саме Слов'янсько-Краматорська агломерація. Там росіяни зосередили основні зусилля, у них періодично трапляються певні успіхи", - зазначив "Лука".

Водночас він допускає, що дії противника на прикордонні мають і суто тактичне призначення.

"Можливо, плацдарми створюються для того, щоб відтягнути українські війська з інших ділянок фронту. Але на нашому напрямку у них нічого не вийде. Тут дуже стійка й злагоджена лінія оборони", - наголосив командир.

За його словами, північні ділянки Харківщини не варто розглядати як підготовку до штурму обласного центру. Москва діє за давно відомою схемою, де вагому роль відіграє пропагандистський ефект.

"У росіян одна нав'язлива ідея - усе забрати й вивісити там свій прапор. Харківський плацдарм - це дим у очі та політична гра. Зараз вони націлені лише на повне захоплення Донецької області", - підсумував "Лука".

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

За яких умов РФ може встановити контроль над усією Донеччиною

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов говорив, що Росія здатна встановити контроль над усією Донеччиною, якщо Україна буде змушена до весни сісти за стіл переговорів про припинення вогню та піти на поступки.

За песимістичним прогнозом, попереджає експерт, Сили оборони до весни можуть відходити ще швидше, ніж зараз. Причиною стануть перебої з коштами та зброєю, накладені на нестабільність усередині країни.

"За таких умов до весни ми будемо змушені розпочати переговори про припинення вогню й йти на поступки. І тоді до весни Росія може виконати своє завдання щодо повного захоплення Донецької області, однак мова йде не про військове захоплення, а про політичне", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що українські військові звільнили від російських окупантів близько 10 квадратних кілометрів лісової території на схід від Вовчанська в Харківській області.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що Росія не відмовляється від планів щодо наступу на Запоріжжя, але найближчими місяцями окупаційна армія робитиме ставку не на штурм міста, а на його руйнування ударами.

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська захопили населений пункт на поблизу Добропілля на Донеччині.

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Про персону: комбат "Лука" Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО. Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил. Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

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