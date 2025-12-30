У Путіна з’явилися проблеми: Зеленський заявив про завершення війни у 2026 році

Зеленський наголосив, що Путін буде змушений мобілізувати народ.

https://glavred.net/war/u-putina-poyavilis-problemy-zelenskiy-zayavil-o-zavershenii-voyny-v-2026-godu-10728137.html Посилання скопійоване

Зеленський назвав умову завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви Зеленського:

Чисельність армії РФ вперше перестала зростати

Кількість новобранців у російській армії зрівнялася з кількістю втрат

Ймовірно, війна може завершитись у 2026 році

Війна Росії проти України може завершитися у 2026 році, оскільки чисельність російської армії вперше перестала зростати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Він підкреслив, що у попередні роки країна-агресор щомісяця мобілізовувала близько 43 тисяч осіб за контрактами, однак у 2025 році ситуація змінилася.

відео дня

За його словами, вперше кількість новобранців у російській армії зрівнялася з кількістю втрат, через що загальна чисельність військ перестала збільшуватися.

"Цього року вперше кількість мобілізованих і кількість втрат в РФ збігаються. Тож цього року, 2025-го, вперше кількість їхньої армії перестала зростати. Тому ми вважаємо, що 2026-го, дай Боже, ми зупинимо війну. Інакше Путін буде змушений мобілізувати народ, а він цього не хоче - бо має проблеми зі своїм суспільством", - зазначив Зеленський.

Зеленський про завершення війни - відео:

Призов до армії в Росії

Раніше російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін підписав закон про цілорічний призов до армії. Він передбачає, що з 1 січня 2026 року призов громадян, які не перебувають у запасі, відбуватиметься протягом усього року з 1 січня до 31 грудня.

В українському Центрі стратегічних комунікацій заявили, що таким чином Кремль планує відправляти на війну ще більше своїх громадян.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, майор ЗСУ Олег Ширяєв говорив, що російські загарбники у війні проти України не дійшли до реалізації всіх цілей, які мали на початку повномасштабного вторгнення. Він переконаний, що весь час, який буде за перемир'я, росіяни витрачатимуть на підготовку нового етапу війни.

Ветеран АТО, військовий оглядач Євген Дикий заявляв, що оточення російського диктатора Володимира Путіна переконує його, що армія лідера Кремля має успіхи на фронті, а економіка все ще нібито тримається на плаву. Саме тому сам Путін вважає можливим воювати далі. Однак РФ воюватиме "скільки зможе", а не "скільки схоче".

Водночас, керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов вважає, що у лютому 2026 року відкриється реальна можливість досягти угоди щодо припинення війни в Україні. За його словами, цей час є найбільш сприятливим як для Києва, так і для Москви.

Читайте також:

Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред