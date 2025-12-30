Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Путіна з’явилися проблеми: Зеленський заявив про завершення війни у 2026 році

Марія Николишин
30 грудня 2025, 10:15
304
Зеленський наголосив, що Путін буде змушений мобілізувати народ.
У Путіна з’явилися проблеми: Зеленський заявив про завершення війни у 2026 році
Зеленський назвав умову завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви Зеленського:

  • Чисельність армії РФ вперше перестала зростати
  • Кількість новобранців у російській армії зрівнялася з кількістю втрат
  • Ймовірно, війна може завершитись у 2026 році

Війна Росії проти України може завершитися у 2026 році, оскільки чисельність російської армії вперше перестала зростати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Він підкреслив, що у попередні роки країна-агресор щомісяця мобілізовувала близько 43 тисяч осіб за контрактами, однак у 2025 році ситуація змінилася.

відео дня

За його словами, вперше кількість новобранців у російській армії зрівнялася з кількістю втрат, через що загальна чисельність військ перестала збільшуватися.

"Цього року вперше кількість мобілізованих і кількість втрат в РФ збігаються. Тож цього року, 2025-го, вперше кількість їхньої армії перестала зростати. Тому ми вважаємо, що 2026-го, дай Боже, ми зупинимо війну. Інакше Путін буде змушений мобілізувати народ, а він цього не хоче - бо має проблеми зі своїм суспільством", - зазначив Зеленський.

Зеленський про завершення війни - відео:

У Путіна з’явилися проблеми: Зеленський заявив про завершення війни у 2026 році

Призов до армії в Росії

Раніше російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін підписав закон про цілорічний призов до армії. Він передбачає, що з 1 січня 2026 року призов громадян, які не перебувають у запасі, відбуватиметься протягом усього року з 1 січня до 31 грудня.

В українському Центрі стратегічних комунікацій заявили, що таким чином Кремль планує відправляти на війну ще більше своїх громадян.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, майор ЗСУ Олег Ширяєв говорив, що російські загарбники у війні проти України не дійшли до реалізації всіх цілей, які мали на початку повномасштабного вторгнення. Він переконаний, що весь час, який буде за перемир'я, росіяни витрачатимуть на підготовку нового етапу війни.

Ветеран АТО, військовий оглядач Євген Дикий заявляв, що оточення російського диктатора Володимира Путіна переконує його, що армія лідера Кремля має успіхи на фронті, а економіка все ще нібито тримається на плаву. Саме тому сам Путін вважає можливим воювати далі. Однак РФ воюватиме "скільки зможе", а не "скільки схоче".

Водночас, керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов вважає, що у лютому 2026 року відкриється реальна можливість досягти угоди щодо припинення війни в Україні. За його словами, цей час є найбільш сприятливим як для Києва, так і для Москви.

Читайте також:

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін новини України війна Росії та України Мобілізація в Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
На Україну насувається потужна магнітна буря: коли почнеться геомагнітний шторм

На Україну насувається потужна магнітна буря: коли почнеться геомагнітний шторм

11:13Синоптик
"Ми не можемо просто піти": Зеленський назвав умову виведення військ з Донбасу

"Ми не можемо просто піти": Зеленський назвав умову виведення військ з Донбасу

10:50Війна
У Путіна з’явилися проблеми: Зеленський заявив про завершення війни у 2026 році

У Путіна з’явилися проблеми: Зеленський заявив про завершення війни у 2026 році

10:15Війна
Реклама

Популярне

Більше
Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

Карта Deep State онлайн за 30 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"У цій професії я працювала 20 років": Катерина Осадча оголосила про своє рішення

"У цій професії я працювала 20 років": Катерина Осадча оголосила про своє рішення

Гороскоп на 2026 рік: на кого проллється грошовий дощ

Гороскоп на 2026 рік: на кого проллється грошовий дощ

Загроза масштабного блекауту в Україні: з'явився тривожний прогноз

Загроза масштабного блекауту в Україні: з'явився тривожний прогноз

Останні новини

11:27

"Суцільне дно": відомий музикант жорстко пройшовся по Пригожину і Валерії

11:14

Китайський гороскоп на завтра 31 грудня: Коням - конфлікт, Козлам - образи

11:13

На Україну насувається потужна магнітна буря: коли почнеться геомагнітний шторм

10:50

"Ми не можемо просто піти": Зеленський назвав умову виведення військ з Донбасу

10:44

Гороскоп Таро на 31 грудня: Водоліям - чесність, Стрільцям - переглянути пріоритети

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:41

Хліб на заквасці vs цільнозерновий: який дійсно корисніший для кишківника

10:38

Посівний календар на січень 2026: найкращі дні для посіву розсади

10:28

Михайло Воронич досьє

10:20

Нещасливі разом: відомий російський актор 6 років знущався з дружини

Реклама
10:15

У Путіна з’явилися проблеми: Зеленський заявив про завершення війни у 2026 роціВідео

10:08

Артем Дегтяр досьє

09:43

Перебої зі світлом та зміна руху потягів: наслідки атаки на Чернігівщину

09:41

Попала на велику суму: ексучасниця "Холостяка" розкрила правду про шоу

09:31

Гороскоп на січень 2026: Дівам - великі зміни, Скорпіонам - зустріч

09:31

Нотаріат в умовах цифрової трансформації: як держава переходить до електронних довіреностей та онлайн-реєстрацій новини компанії

09:17

"Світла може не бути по кілька днів": названо умову збільшення відключень

09:08

Багатство Бейонсе вийшло на новий рівень: приголомшлива сума

08:55

Відключення світла в Україні - графіки на 30 грудня (оновлюється)

08:51

Без підтримки США Україна не зможе виграти війну - Зеленський

08:48

Як повісити більше локшини Трампу на вухаПогляд

Реклама
08:34

Карта Deep State онлайн за 30 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:24

Росіяни атакували Запоріжжя: виникла масштабна пожежа, є постраждалаФото

08:07

Мовчунка Надя Мейхер стала балериною і здивувала розтяжкою

07:42

"Це за межами закону": Зеленський назвав найскладніший пункт мирних переговорівВідео

06:51

"Путін не хоче миру": Зеленський різко висловився про наміри Кремля

06:10

Підсумок переговорів Зеленського і ТрампаПогляд

06:00

"Пристрасть": відома акторка заговорила про роман із Цимбалюком

05:50

Каменських публічно перейшла на "язик" і зробила остаточний вибір - деталі

04:40

Гроші поллються рікою: які знаки зодіаку збагатяться в останні дні грудня

04:00

Заощадить паливо та ресурс: найшвидший спосіб прогріти дизель у морози

03:30

"Не привід для відчаю": експерт розвіяв міфи про "крах енергетики" після атак РФ

02:45

Рахунок за кліматичну кризу ошелешив: екстремальна погода угробить мільярди

02:11

Буде як нова: як миттєво прибрати неприємний запах з дерев'яної дошки

01:58

Чоловік Еліни Світоліної зворушив "фінальним" фото з крихіткою-донею

01:30

"Випробовував на міцність своє життя": Байдак ледь не загинув під час відпочинку

00:10

РФ вибрала нові цілі та готує штурм: у ЗСУ назвали небезпечні напрямки

29 грудня, понеділок
23:31

Коли чекати "стрибка" долара: з'явився прогноз нового валютного курсу

23:21

40-річна зірка "Фабрики зірок" народила первістка

23:05

Wi-Fi почне літати: один простий прийом миттєво розжене Інтернет до максимумуВідео

22:24

ЗСУ вийшли з великого міста на сході: Сирський розкрив причину

Реклама
22:06

Водіїв закликають покласти чайні пакетики в авто до кінця грудня: яка причина

22:00

Війна продовжиться, що б ми не робили: чому мирної угоди не будеПогляд

21:54

"Можливо, нападу не було": Трамп про істерику РФ через "атаку будинку Путіна"Відео

21:41

Брехню розкрито: дружина Віталія Козловського розповіла правду про шлюб зі співаком

20:52

Хабарі за "правильне" голосування: НАБУ оголосило підозри п’ятьом нардепам

20:50

Штрафи для ФОПів без касових апаратів з 1 січня: уряд ухвалив рішення

20:29

Ситуація інша, ніж здається: Сирський розповів про деталі боїв у Покровську

20:24

Олія більше не потрібна: хитрий спосіб ідеальної яєчні - швидше і смачнішеВідео

20:21

6 продуктів, які не потрібно зберігати у холодильнику під час свят: місця стане більше

20:15

Гороскоп на 2026 рік: на кого проллється грошовий дощВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
СалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні Лорак
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти