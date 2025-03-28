Росія може не дотримуватись режиму припинення вогню: у Кремлі вийшли з заявою

Росіяни намагаються дискредитувати Україну звинуваченнями у обстрілах енергетичної інфраструктури РФ.

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В РФ намагаються перекласти відповідальність за порушення режиму припинення вогню / Колаж: Главред, фото: Міноборони України, УНІАН

Коротко:

У Росії заявили, що залишають за собою право не дотримуватись перемир'я

Кремль звинувачує Україну у порушенні мораторію на припинення вогню

Речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков під час щоденного брифінгу для журналістів прокоментував можливість дотримання країною-агресоркою перемир'я і припиненя ударів по об'єктах енергетики.

Як повідомляють росЗМІ, він заявив, що РФ залишає за собою право не дотримуватися тридцятиденного режиму припинення вогню, бо нібито Україна регулярно порушує відповідний мораторій.

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Пєсков видав чергову маячню про те, що українські військовослужбовці начебто не слухають наказів українського керівництва на заборону обстрілів.

Найімовірніше, речник Кремля мав на увазі удар по газовимірювальної станції Суджа в Курській області, у якому Міністерство оборони РФ звинуватило саме Київ. Однак в Україні заявили, що не причетні до атаки.

Припинення вогню між РФ і Україною - що відомо

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що риторика спеціального представника Сполучених Штатів із Близького Сходу Стіва Віткоффа, який раніше вів перемовини у Москві з Володимиром Путіним і днями публічно повторив низку російських пропагандистських тез, підриває плани президента Дональда Трампа щодо завершення війни проти України та встановлення тривалого миру, і "виправдовує" агресора Росію.

Раніше дипломат Роман Безсмертний попереджав, що країна-агресорка Росія не хоче припинення вогню, тож навіть у випадку перемир'я навряд чи буде дотримуватися домовленостей.

Напередодні, як писав Главред, Україна та США провели переговори у Саудівській Аравії, де обговорювалася кілька ключових питань. Зокрема делегації розглядали питання припинення обстрілів українських портів та інфраструктури не лише в Одесі, але й в Миколаївській та Херсонській областях.

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