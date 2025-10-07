Рус
Трампа дратує Путін: колишній дипломат РФ розкрив закулісся переговорів

Руслана Заклінська
7 жовтня 2025, 09:25
Путін готовий до нових зустрічей з Трампом, але немає предметів для справжнього компромісу, вважає Борис Бондарєв.
Трампа дратує Путін: колишній дипломат РФ розкрив закулісся переговорів
Переговори Трампа з Путіним не приносять результату / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Ключові тези Бондарєва:

  • Трамп прагне зупинити війну, Путін зацікавлений у її продовженні
  • Реальних компромісів між лідерами поки немає
  • Путін сприймає будь-які поступки як слабкість

Позиції Кремля і США щодо переговорів залишаються непримиренними. Трамп прагне зупинити війну та підтримує Україну, а Путін зацікавлений у її продовженні та розглядає будь-які поступки як слабкість. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній російський дипломат Борис Бондарєв.

За його словами, ключове питання полягає не стільки в готовності Путіна до діалогу, скільки в тому, чи готовий Трамп йти на умови російського лідера. Незважаючи на те, що протягом останніх півроку Трамп робив різні реверанси на адресу Путіна реальних компромісів не було.

"Так, він приймав його у себе, давав різні відстрочки - можна сказати, йшов назустріч. Але тепер він не постачає зброю безплатно, а продає її - зокрема через Європу. Бізнес понад усе. Але продає ж? Продає. При цьому він заявляє, що Україна повинна відвоювати всі свої території. Це аж ніяк не поступка Путіну, а, навпаки, досить жорстка риторика, яка змінює тональність докорінно", - зазначив Бондарєв.

Дипломат наголосив, що проблема полягає в тому, наскільки такі слова будуть підкріплені діями, або ж залишаться "пустими обіцянками", за якими можуть піти нові відстрочки для російського лідера без конкретних кроків.

Бондарєв зазначив, що Путін і Трамп вже щонайменше шість разів спілкувалися телефоном, а також проводили короткий саміт без спільного обіду. Ймовірно, Путін прагнув заповнити розмову історичними алюзіями - від печенігів і половців до Богдана Хмельницького та Тевтонського ордену. Для Трампа такий "історичний екскурс" став втомливим, і він, ймовірно, зрозумів, що витримати його знову більше не зможе.

"Суть у тому, що Трамп хоче зупинити війну, а Путін - ні. Путін хоче, щоб війна закінчилася тільки тоді, коли він сам вирішить. Його апетити зростають, і будь-яку спробу торгуватися він сприймає як слабкість і страх йому протистояти. І, отже, потрібно тиснути далі і домагатися більшого. Психологія досить проста", - заявив експерт.

Бондарєв додав, що Путін, безумовно, не проти ще раз зустрітися чи поговорити з Трампом, але фактично це нічого не змінює. За його словами, це починає дратувати американського лідера, який звик вирішувати військові конфлікти. Відповідно, наразі між сторонами немає суттєвих предметів для переговорів, які могли б задовольнити обидві сторони.

Дивіться відео інтерв'ю Бориса Бондарєва Главреду про погрози Путіна Європі:

Чому не розпочинаються переговори - думка експерта

Політолог і директор Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко заявив, що Росія та Україна прагнуть забезпечити собі кращі переговорні позиції.

"Єдине, що зараз стримує і Україну, і Російську Федерацію в цьому стані, - війна на виснаження, яка не вигідна жодній зі сторін. Очевидно, настане момент, коли ресурсна база вже фізично не дасть змоги продовжувати активну фазу бойових дій", - наголосив він у коментарі Главреду.

На думку експерта, тоді дійсно доведеться переходити до переговорів, але цей момент ще в майбутньому.

Як повідомляв Главред, раніше у Кремлі оголосили "паузу" в переговорах з Україною. Речник Путіна сказав, що не варто очікувати "блискавичного результату" від переговорів.

Спеціальний представник США Кіт Келлог заявив, що підхід президента Дональда Трампа до переговорів з Україною та Росією збалансований і особистісно орієнтований. Трамп прагне виступати посередником, враховувати обидві сторони конфлікту та приводити їх за стіл переговорів.

Також міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що ключовою перешкодою до миру залишається статус Донбасу. Україна не здасть його без бою, а Росія прагне контролювати території і йти далі. Водночас, за його словами, вже розроблено кілька варіантів врегулювання, які теоретично можуть зблизити позиції сторін.

Про персону: Борис Бондарєв

Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок.

23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів".

Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

