Трамп зробив стратегічний хід, щоб привести Україну і РФ за стіл переговорів

Президент США дотримується дипломатичних методів для закінчення війни в Україні.

Що сказав Келлог:

Трамп виступає посередником для вирішення питання війни в Україні

Президент США не стає на жодну зі сторін

Трамп робить кроки, щоб посадити представників України і РФ за стіл переговорів

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що підхід американського президента Дональда Трампа до переговорів з Україною та країною-агресоркою Росією дуже збалансований і особистісно орієнтований.

Як заявив американський чиновник на Варшавському безпековому форумі, Трамп прагне виступати посередником і завжди шукає рівновагу між сторонами конфлікту.

В США не приймають одну сторону

Келлог наголосив, що згідно з правилами дипломатії, неможливо бути лише на одному боці - ефективна робота з проблемою вимагає бачити обидві перспективи.

Саме такий підхід, за словами чиновника, допоміг Трампу провести переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним на Алясці та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

"Його метод полягає у тому, щоб дозволяти іншим виконувати "важку роботу", як у бізнесі, де операційний директор веде процес, а CEO або президент завершує угоду. Це стратегічний хід: максимально неупереджено підходити до обох сторін і приводити їх за стіл переговорів", — пояснив спецпредставник президента США.

Що буде з РФ, якщо Путін зруйнує плани Трампа

Як писав Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс попередив Кремль, що на Росію чекають серйозні проблеми, якщо диктатор Володимир Путін відмовиться від переговорів щодо миру з Україною.

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що на думку українського глави держави Володимира Зеленського, президент США Дональд Трамп хоче перемоги України у війні.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп дозволив Україні завдавати удари за допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет великої дальності американського виробництва по цілях на території країни-агресора Росії.

Напередодні Трамп заявив, що дуже незадоволений тим, що робить Росія і що робить Путін. Він вбиває людей без будь-якої причини. І росіяни показують себе дуже погано, враховуючи, що поставили все на кін.

Про персону: Кіт Келлог Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

