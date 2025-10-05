Тіло шукали під завалами: на Львівщині загинула 15-річна дівчинка з родиною

Російські окупанти вбили ученицю 10-го класу Анастасію Гриців.

На Львівщині загинула 15-річна дівчинка з родиною / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Facebook

Що відомо:

РФ атакувала Львівську область ракетами та "Шахедами"

Внаслідок атаки було знищено приватний будинок

Росіяни вбили 15-річну школярку та майже всю її родину

Росіяни вдарили ракетами та дронами по Львівській області. Внаслідок масованої атаки загинула ціла родина. Серед загиблих була молода дівчинка - Анастасія Гриців. Про це повідомили в Лапаївському ліцеї.

Дівчинка навчалася у 10-А класі. Вона завжди була усміхненою, доброю та світлою людиною.

"Смерть - страшне слово, сильний удар, коли чуємо, що у вічність відійшла ще одна молода людина. А тут родина. Ціла родина ... З життя разом з рідними пішла дитина - ангел Гриців Анастасія, учениця 10-А класу. Сльози, розпука, біль... Лише щирою молитвою ... Не віримо що не зайде більше в 10-А клас ця тендітна дівчина і не усміхнеться спокійно, лагідно так, як уміла тільки вона. Боляче навіть подумати, що все це в минулому, бо вічність взяла в обійми усю родину. Молитимемось щиро усі, щоб Бог прийняв їх у свої володіння і обдарував райським спочинком", - написали на сторінці ліцею.

Ворожий удар по селу Лапаївка на Львівщині - що відомо

Як писав Главред, масованого ракетно-дронового удару по Україні завдала країна-агресор РФ у ніч на неділю, 5 жовтня. Близько п'ятої ранку у Львові пролунала серія вибухів під час масованої атаки російських окупантів. Мер Андрій Садовий закликав мешканців не виходити на вулицю та закрити вікна у будинках.

Згодом зʼявилася інформація про те, що внаслідок ворожої атаки на Львівщині є загиблі та постраждалі, а в частині Львова відсутня електроенергія, також у місті пожежі.

Відомо, що загиблій дівчинці було всього 15 років. Вона була у власному домі. Разом з дитиною загинули її мама, бабуся та дідусь. Тато Насті у лікарні з важкими травмами. Тіла мами та доньки знайшли дуже понівеченими, а батько дівчинки - єдиний, хто дивом вижив.

"То моя вся родина загинула...Це просто жах. У 21 столітті, щоб так знущались над державою. І світ дивиться. Вони чекають, щоб прилетіло до них", - сказала родичка загиблих зі сльозами на очах.

Сусід загиблих розповів, що добре знав загиблих пенсіонерів - Любу та Михайла. Анастасія була прямо в епіцентру удару.

