Попри посилення тиску на Росію, Кремль розраховує зламати опір України ударами по Києву та просуванням на сході.

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Скільки ще Путін збирається воювати проти України / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

Путін хоче воювати щонайменше до кінця зими

Кремль розраховує на прорив на сході та удари по Києву

У Європі підозрюють, що Москва чекає розколу після виборів у 2027 році

Російський диктатор Володимир Путін не збирається всерйоз домовлятися про завершення війни проти України й планує продовжувати бойові дії щонайменше до кінця зими. Такого висновку дійшли західні розвідки в останніх оцінках, пише The New York Times.

Кремль розраховує, що армія зможе просунутися далі на сході України. Інший його розрахунок полягає в тому, що удари дронами й ракетами по Києву, через які гинуть цивільні, знесилять український опір.

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Водночас тиск на Путіна зростає. Росія й надалі зазнає значних втрат, їй дедалі важче проводити мобілізацію, а економіка залишається нестабільною. Частина співрозмовників видання вважає, що війна також допомагає Путіну придушувати критику всередині країни.

Чому Путіну потрібна війна

Оцінки розвідок збігаються з нещодавніми заявами європейських дипломатів і лідерів. Вони дедалі менше вірять, що повномасштабна війна, яка триває вже майже п'ять років, найближчим часом закінчиться.

Найрізкіше висловився посол Франції у Вашингтоні Орельєн Лешевальє, коли говорив про економічний стан країни-агресора та його вплив на легітимність Путіна.

"Ми вважаємо, що Росія перебуває у вкрай скрутному становищі", - заявив він.

На думку посла, без війни в Україні Путіну було б важче зміцнювати своє лідерство й підтримувати власну пропагандистську лінію.

Дипломат нагадав, що Кремль виступив навіть проти часткового перемир'я. За його словами, така позиція відверто суперечить тому, чого Трамп вимагав від самого початку, тобто зупинки бойових дій.

Чому Путін уникає мирної угоди

Розвідки по-різному пояснюють, чому Путін уникає мирної угоди. Одна зі служб вважає, що війна дає йому відчуття мети. Щоб утримати владу, він мусить оголосити про перемогу, тому прагне змусити Україну страждати цієї зими під безперервними обстрілами.

Один із посадовців припустив, що на угоду Путін може погодитися лише на вигідних для себе умовах. За оцінкою щонайменше однієї розвідки, Кремль вимагав би передати Росії весь Донбас і пообіцяти, що Україна ніколи не вступить до НАТО.

Співрозмовники NYT зазначають, що Володимир Зеленський та інші високопосадовці в Києві майже напевно відкинуть такі вимоги. Тому, на їхню думку, подібна угода нереальна.

Деякі європейські посадовці також підозрюють, що Москва затягує час. Вони вважають, що Кремль сподівається на розкол у підтримці України після виборів у Європі 2027 року.

Чи може Путін погодитися на завершення війни

Дипломат Володимир Огризко вважає, що російське керівництво поки що не виявляє реальної готовності до завершення війни проти України навіть на умовах компромісу.

На його думку, така позиція зумовлена не лише прагненням Москви досягти певних успіхів на фронті або отримати переваги під час переговорів.

"Мир, навіть поганий, з Росією укладено не буде. Адже укладення будь-якого миру – це кінець Путіна та його режиму. Він це чудово розуміє, а тому відкидає будь-які спроби укласти хоча б угоду про перемир’я (про мирну угоду взагалі не може бути й мови, це нереалістично). Адже тоді Путіну доведеться відповідати на тисячі незручних запитань: що відбувається в Росії, з чого росіяни починали і до чого дійшли, як жити далі, хто винен і що робити. Тому думати, що нам "загрожує" якийсь мир, надзвичайно наївно. Ні миру, ні перемир’я не буде – буде продовження війни до повного краху Російської Федерації в її нинішньому вигляді", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін поступово пом'якшує свою позицію щодо війни проти України та хотів би її завершення.

міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається відмовлятися від своїх цілей у війні проти України, а появу європейських військових контингентів на українській території Москва розцінюватиме як прямий вступ Європи у конфлікт.

Народний депутат від партії "Голос", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко наголошував, що підстав очікувати швидкого припинення російської військової агресії проти України на сьогодні немає.

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