Горе в родині Джорджа Клуні: актор прокоментував жахливу втрату

Анна Підгорна
23 грудня 2025, 01:30
Не приховуючи скорботи, Клуні віддав данину поваги близькій людині.
Джордж Клуни
Джордж Клуні сім'я - померла старша сестра актора Ада Зейдлер / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Померла старша сестра Джорджа Клуні
  • Артист прокоментував втрату Ади

Американський актор Джордж Клуні повідомив трагічну новину: пішла з життя його старша сестра - Аделіа Зейдлер. 65-річна жінка померла в лікарні Святої Єлизавети в Еджвуді, Кентуккі, 19 грудня внаслідок боротьби з онкологією.

"Моя сестра Ада була моїм героєм. Вона боролася з раком із мужністю та гумором. Я ніколи не зустрічав людини, яка була б такою ж хороброю. Амаль і я будемо дуже сумувати за нею", - повідомив Клуні в коментарі People.

Ада Зейдлер була художницею. Вона вела відокремлений спосіб життя, і намагалася уникати публічності свого зіркового брата. Згідно з некрологом, у Аделії залишилися чоловік і двоє дітей.

Про персону: Джордж Клуні

Джордж Клуні - американський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, підприємець і активіст. Широку популярність здобув після виходів телесеріалу "Швидка допомога" і фільму "Від заходу до світанку". У 2009 році був визнаний журналом Time одним зі 100 найвпливовіших людей світу. Очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів, опублікований Forbes у 2018 році, повідомляє Вікіпедія. Володар премій Золотий глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) і Премії Гільдії кіноакторів США (1996, 1997, 1998, 1999).

