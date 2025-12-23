Горе в родині Джорджа Клуні: актор прокоментував жахливу втрату

Не приховуючи скорботи, Клуні віддав данину поваги близькій людині.

Померла старша сестра Джорджа Клуні

Артист прокоментував втрату Ади

Американський актор Джордж Клуні повідомив трагічну новину: пішла з життя його старша сестра - Аделіа Зейдлер. 65-річна жінка померла в лікарні Святої Єлизавети в Еджвуді, Кентуккі, 19 грудня внаслідок боротьби з онкологією.

"Моя сестра Ада була моїм героєм. Вона боролася з раком із мужністю та гумором. Я ніколи не зустрічав людини, яка була б такою ж хороброю. Амаль і я будемо дуже сумувати за нею", - повідомив Клуні в коментарі People.

Ада Зейдлер була художницею. Вона вела відокремлений спосіб життя, і намагалася уникати публічності свого зіркового брата. Згідно з некрологом, у Аделії залишилися чоловік і двоє дітей.

George Clooney поділився серцераздираючою новиною про те, що його кохана сестра, Аделія "Ада" Зейдлер, померла після битви з раком.



"[Вона] була моїм героєм", - розповів 64-річна голлівудська суперзірка People. "Вона протистояла раку з мужністю та гумором. Я ніколи не зустрічав нікого настільки... pic.twitter.com/5OFurmwRsu - HELLO! Канада (@HelloCanada) 20 грудня 2025 року

