Не лише логістика: чому Кремль насправді так рветься захопити Куп’янськ

Руслан Іваненко
23 грудня 2025, 02:09
Експерт пояснив, чому Купʼянськ залишається важливим стратегічним пунктом для фронту.
Український прикордонник пояснив, чому захоплення Купʼянська відкриває ворогу шлях / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, wikipedia

Коротко:

  • Захоплення Купʼянська відкриває ворогу шлях на Харків
  • Контроль над містом важливий для логістики та оборони
  • Перетин річки Оскіл ключовий для просування противника

Захоплення Купʼянська могло б відкрити російським військам шлях до Харкова та тилу українських підрозділів на Донбасі. Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив інспектор прикордонної служби 1 категорії прикордонної комендатури швидкого реагування бригади "Помста" Вʼячеслав Федорченко.

За його словами, Купʼянський напрямок має стратегічне значення.

"Це в першу чергу логістична артерія та важливий рубіж оборони для того, щоб ворог не зміг перетнути річку Оскіл. Бо коли він перетне річку і захопить Куп'янськ, у нього відкриваються дві дороги до двох дверей. Перші двері – це Харків, а другі – безпосередньо захід у тил нашим підрозділам на Донбасі", – пояснив Федорченко.

Складність міських боїв

Він також підкреслив складність ведення боїв у місті через щільну міську забудову: "Дивлячись на лінію фронту, яка проходить полями, ти орієнтуєшся, де перебуває противник, знаєш, у якому він напрямку, і працюєш, знаючи, що зі спини до тебе ніхто не зайде. У міських боях це вже не горизонтальна війна, а вертикальна, це використання великої кількості боєприпасів, це на 360 градусів кругом тебе може бути ворог. Це дуже виснажливі бої, тому що навіть евакуація поранених ускладнюється тим, що поранений може лежати під прицілом ворога, і евакуаційна група потрапляє в пастку".

Попри заяви РФ про повне захоплення Купʼянська, прикордонник підтвердив, що місто залишається під контролем українських сил.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Як діють окупанти на Харківщині - оцінка експертна

Начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що на Великобурлуцькому напрямку російські війська регулярно намагаються прориватися через кордон і створили невелику зону контролю між Вовчанськом та Купʼянськом.

"Великобурлуцький напрямок розташований посередині між Вовчанськом та Купʼянськом. На нього часто не звертають увагу, але там росіяни намагаються проникати через кордон у будь-який спосіб і навіть створили невелику зону контролю поблизу кордону на східній частині Південно-Слобожанського напрямку", – зазначив Трегубов.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, російські війська захопили 52 цивільних, серед них діти, із села Грабовське в Сумській області, а також взяли в полон 13 військових Сил оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, вивезення російськими військами цивільних мешканців із села Грабовське Сумської області не свідчить про підготовку повномасштабного наступу, а радше має ознаки локальної провокації, зокрема з можливим інформаційним ефектом. Таку оцінку озвучив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Нагадаємо, що США заявляють про зусилля для якнайшвидшого завершення війни, однак Росія не зменшує інтенсивності боїв, зокрема в районі Покровська. Ворог застосовує велику кількість ударних засобів та живої сили, проте значних успіхів на цьому напрямку не має.

Читайте також:

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

