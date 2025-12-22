Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх зробила несподівану заяву про весілля

Обговорення стосунків із нареченим стало табу для Магучіх.

Ярослава Магучіх наречений - стрибунка прокоментувала весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/rosya_dp

У листопаді 2023 року українська олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх прийняла пропозицію руки і серця від свого коханого, легкоатлета Назара Степанова. Спершу пара відклала весілля через Олімпійські ігри-2024, але пізніше вирішила почекати - закохані мріють про пишну церемонію з сім'єю і друзями, що важко здійснити в умовах повномасштабної війни.

Відтоді Ярослава практично не говорить про особисте життя і не публікує в соціальних мережах фото з Назаром, що спровокувало чутки про проблеми в парі спортсменів. У нещодавній бесіді з "Ранком у великому місті" на запитання про стосунки і весілля Магучіх відповіла ухильно.

"Ні, не буде (весілля - прим. редактора). Наступне запитання. Це особисте, не буду відповідати", - заявила чемпіонка.

Ярослава Магучіх наречений - стрибунка прокоментувала весілля / Скріншот YouTube

Про персону: Ярослава Магучіх Ярослава Магучіх - українська легкоатлетка, що спеціалізується у стрибках у висоту, чинна володарка світового рекорду у стрибках у висоту (210 см). Олімпійська чемпіонка (2024), чемпіонка світу (2023), дворазова чемпіонка Європи (2022, 2024), чемпіонка світу в приміщенні (2022), дворазова чемпіонка Європи в приміщенні (2021, 2023). Чемпіонка України (2021). Дворазова чемпіонка України в приміщенні (2020, 2021). Заслужений майстер спорту України (2020). Молодший сержант ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

