Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх зробила несподівану заяву про весілля

Читайте більше:
- Що відомо про особисте життя Ярослави Магучіх
- Що зараз спортсменка говорить про весілля з Назаром Степановим
У листопаді 2023 року українська олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх прийняла пропозицію руки і серця від свого коханого, легкоатлета Назара Степанова. Спершу пара відклала весілля через Олімпійські ігри-2024, але пізніше вирішила почекати - закохані мріють про пишну церемонію з сім'єю і друзями, що важко здійснити в умовах повномасштабної війни.
Відтоді Ярослава практично не говорить про особисте життя і не публікує в соціальних мережах фото з Назаром, що спровокувало чутки про проблеми в парі спортсменів. У нещодавній бесіді з "Ранком у великому місті" на запитання про стосунки і весілля Магучіх відповіла ухильно.
"Ні, не буде (весілля - прим. редактора). Наступне запитання. Це особисте, не буду відповідати", - заявила чемпіонка.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що "холостяк" Олександр Терен публічно показав нову обраницю - після участі ветерана в романтичному реаліті-шоу його особисте життя викликає у фанатів підвищений інтерес.
Також шоумен-воїн Даніель Салем показав наслідки поранення на фронті. На знімальному майданчику йому знадобилася термінова допомога, яку йому надали медики, що приїхали на "швидкій".
Читайте також:
- Катерина Остапчук зробила заяву про другу вагітність - деталі
- "Усі вже знали": Федінчик розповів, як йому зраджувала Денисенко в шлюбі
- "Повинні пробачити": Винник зі сцени заступився за росіян
Про персону: Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх - українська легкоатлетка, що спеціалізується у стрибках у висоту, чинна володарка світового рекорду у стрибках у висоту (210 см). Олімпійська чемпіонка (2024), чемпіонка світу (2023), дворазова чемпіонка Європи (2022, 2024), чемпіонка світу в приміщенні (2022), дворазова чемпіонка Європи в приміщенні (2021, 2023). Чемпіонка України (2021). Дворазова чемпіонка України в приміщенні (2020, 2021). Заслужений майстер спорту України (2020). Молодший сержант ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред