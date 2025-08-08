Рус
Є п'ять сценаріїв: як завершиться війна в Україні

Ангеліна Підвисоцька
8 серпня 2025, 01:04
Жоден зі сценаріїв не буде на 100% позитивним для України
Як завершиться війна в Україні

РФ намагається затягнути війну в Україні. Російський диктатор Володимир Путін наполягає на зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. У CNN назвало 5 сценаріїв завершення війни в Україні, однак жоден з них не гратиме нам на користь.

1. Путін піде на безумовне припинення вогню

Такий сценарій журналісти вважають малоймовірним. США, Європа та Україна вже наполягали на паузі, погрожуючи санкціями. Тоді Путін відхилив цю пропозицію. Щонайменше до жовтня російський диктатор не буде погоджуватись на припинення вогню, намагаючись перемагати на фронті.

2. Більше переговорів

РФ буде затягувати війну, проводячи різні переговори. Вони будуть намагатися заморозити лінію фронту. До цього часу Путін хоче захопити Покровськ, Костянтинівку та Куп'янськ, зміцнити свої позиції та перегрупуватись. Однак Росія може вже у 2026 році відновити бойові дії.

3. Україна вистоїть наступні два роки

Ситуація в Україні може погіршитись. Росіяни можуть захопити Покровськ, а інші опорні пункти на сході опиняться під загрозою. РФ почне відчувати вплив санкцій, але повільно просуватиметься на фронті. При цьому допомога від США та ЄС буде такою ж, як зараз.

У найкращому випадку навколо Києва та інших великих міст можуть бути розміщені десятки тисяч європейських військовослужбовців НАТО, а також буде логістична та розвідувальна допомога Україні.

4. Катастрофа для України та НАТО

Якщо Трамп відмовиться підтримувати Україну, у Європи може не вистачити самостійних сил. Українська оборона почне слабшати, може з'явитись загроза для Києва.

"Криза військових кадрів у Києві перетвориться на політичну катастрофу, коли Зеленський вимагатиме ширшої мобілізації для підтримки оборони країни. Війська Путіна просуваються вперед. Європейські держави оцінюють, що краще воювати з Росією в Україні, ніж пізніше на реальній території Європейського Союзу. Але європейським лідерам зрештою бракує політичного мандата, щоб приєднатися до війни за землі всередині України. Путін рухається вперед. НАТО не дає єдиної відповіді. Це кошмар Європи, але це вже кінець суверенної України", — йдеться у статті.

5. Катастрофа для Путіна

РФ опиниться під санкціями, що значно підірве союз з Китаєм та Індією. Кремль вичерпає свої фінансові резерви, а серед еліти зростатиме невдоволення. Водночас Путін продовжить посилати росіян на смерть, намагаючись захопити незначні території. Ця ситуація нагадувала б окупацію Афганістану Радянським Союзом.

Нещодавно посол України у Великій Британії Валерій Залужний спрогнозував, якщо Україна вимагатиме не припинення вогню, чи тимчасового перемир'я, війна може затягнутися до 2034 року.

Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що війна в Україні може завершитися в цьому році, якщо буде виконана одна умова. Мова йде про запровадження санкцій проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.

Крім того, як писав Главред, премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що є багато ознак того, що найближчим часом війна РФ проти України "може бути призупинена".

