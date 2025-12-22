Американці воювали проти РФ: на фронті загинули двоє добровольців зі США

Бійці віддали життя під час виконання бойового завдання, розповіли в ГУР Міноборони.

В Україні загинули добровольці зі США / Колаж Главред, фото Instagram/international_legion_diu

Головне:

В Україні загинули двоє американських добровольців

Члени сімей також підтвердили їхню загибель у соціальних мережах

У боях за Україну загинули двоє американських добровольців - військовослужбовців Міжнародного легіону оборонної розвідки України.

Бійці віддали життя під час виконання бойового завдання, йдеться в повідомленні ГУР Міноборони.

Зазначається, що серед загиблих громадяни США:

Тай Вінгейт Джонс;

Брайан Закерл.

"Вони з честю служили до самого кінця, захищаючи Україну та свободу. Їхня мужність і стійкість назавжди залишаться в нашій пам'яті", - підкреслили в ГУР.

Подробиці загибелі американських добровольців

За словами членів сімей загиблих, на початку цього місяця двоє американських добровольців, які воювали на боці України проти Росії, пише Newsweek. Члени сімей також підтвердили їхню загибель у соціальних мережах.

"Усі ми вбиті горем, але дуже пишаємося", - написав Майкл Закерл, який назвав Брайана своїм племінником, у пості на Facebook. Він повідомив, що 5 грудня Брайан "загинув у бою кілька днів тому" у віці 29 років, додавши, що його дружина Кім і двоє дітей перебувають у Києві, "чекаючи, доки умови дадуть змогу доставити його тіло з поля бою".

Ембер Джонс, сестра Тая, повідомила, що її брат загинув, коли російський безпілотник вдарив по бронетранспортеру медичної служби, в якому він перебував. Вона сказала, що у нього залишилася вагітна дружина, і що він помер 3 грудня.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні загинув 37-річний доброволець із Німеччини, колишній солдат Збройних Сил ФРН. Він очолював групу розвідки спецпідрозділу Інтернаціонального легіону.

Раніше, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув естонський доброволець Танель Кріггуль (позивний - "Стінгер"). Він воював у складі Міжнародного легіону територіальної оборони України (також відомого як Іноземний легіон) з 2022 року.

