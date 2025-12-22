Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Раптова атака 7-бальної бурі: коли закінчиться геомагнітний шторм

Ангеліна Підвисоцька
22 грудня 2025, 20:39
483
Ця магнітна буря така сильна, що може негативно вплинути на ваше самопочуття.
магнітна буря
Україну атакувала сильна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україна перебуває під атакою сильної магнітної бурі. Вона почала затягуватися. Про це повідомляє meteoagent.

Кілька днів потужність магнітної бурі трималася на рівні 5-6 балів. 19 грудня вона знизилася до 4-х балів і очікувалося, що далі вона піде на спад.

відео дня

Так і сталося. 20 грудня потужність магнітної бурі зупинилася на рівні трьох балів. Однак відразу після цього стався новий стрибок. Магнітна буря раптово посилилася і стала 7-бальною.

22 грудня потужність магнітної бурі опустилася до п'яти балів. Очікується, що 23 грудня вона стане 4-бальною, а потім опуститься до трьох балів.

магнітна буря
Україна під атакою магнітної бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 14 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 23 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 30 сонячних плям.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", - ідеться в повідомленні.

Раптова атака 7-бальної бурі: коли закінчиться геомагнітний шторм
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Не Будапешт і не Мінськ: Зеленський окреслив головні гарантії безпеки України

Не Будапешт і не Мінськ: Зеленський окреслив головні гарантії безпеки України

22:16Війна
Літаки споряджені ракетами: існує висока загроза масованого удару по Україні

Літаки споряджені ракетами: існує висока загроза масованого удару по Україні

21:50Війна
Прорив РФ на Сумщині: Зеленський назвав, скільки бійців ЗСУ потрапили в полон

Прорив РФ на Сумщині: Зеленський назвав, скільки бійців ЗСУ потрапили в полон

21:24Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

Китайський гороскоп на завтра 23 грудня: Щурам - конфлікт, Бикам - нерви

Китайський гороскоп на завтра 23 грудня: Щурам - конфлікт, Бикам - нерви

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

Штраф за "обід": які продукти можуть імітувати сп’яніння в організмі

Штраф за "обід": які продукти можуть імітувати сп’яніння в організмі

Останні новини

22:27

"Я випала": KOLA вперше розповіла про свого партнера на "Танцях з зірками"

22:22

Дідусева гордість: Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісне фото з донькою та онукою

22:16

Не Будапешт і не Мінськ: Зеленський окреслив головні гарантії безпеки України

22:15

Популярний банк закриває всі рахунки українців: останній термін зняття грошей

21:50

Літаки споряджені ракетами: існує висока загроза масованого удару по Україні

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:24

Прорив РФ на Сумщині: Зеленський назвав, скільки бійців ЗСУ потрапили в полон

21:22

Київ та область 23 грудня: графіки вимкнення світла та обсяги обмеженьФото

21:04

"Втрьох": Аліна Гросу зробила зізнання після чуток про вагітність

20:52

Прослужать значно довше: як уникнути швидкого зносу зимових шин

Реклама
20:39

Раптова атака 7-бальної бурі: коли закінчиться геомагнітний шторм

20:28

25 грудня або 7 січня: священник сказав, коли правильно святкувати Різдво

20:27

Революція в опаленні: один простий крок розігріє радіатори в рази швидшеВідео

20:04

Чи може булавка насправді захистити від порчі: мольфар здивував простим ритуаломВідео

20:03

Бачили лише щасливчики: які рідкісні явища фіксують тільки взимку

19:37

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх зробила несподівану заяву про весілля

19:32

У Криму ліквідували ватажка "Еспаньоли", який воював в Україні: деталі розстрілу

19:15

Сильне похолодання зі снігом накриє Україну: потужний мороз буде навіть вдень

19:10

Міф про вічного Єрмака: звідки виникла нова історіяПогляд

19:08

Без сухого шампуню: як освіжити немите волосся за п'ять хвилин

18:58

Шапаренко привернув увагу Європи: названо клуб і сума можливого трансферу

Реклама
18:29

50 років незаконного шлюбу: ЗМІ розкрили головну таємницю патріарха КирилаВідео

18:29

Зеленський попередив українців про масований удар та назвав дату можливої атаки

18:10

Прорив чи підготовка до наступу: у ЗСУ пояснили, що задумав ворог на Сумщині

18:10

Де саме потрібно прибрати в день перед Святвечором: суворі прикмети 23 грудня

18:10

Помер автор легендарного хіта про Різдво Кріс РіВідео

18:02

Закуска, яку зметуть першою: рецепт фантастичної страви за 7 хвилин

17:45

На Житомирщині відбулася чергова гуманітарна акція "Платформи громадської підтримки"

17:40

Відключення світла 23 грудня: де не буде електроенергії у вівторок

17:36

Необхідно змінити людей Галущенка в державних обленерго, - експерт

17:29

Скільки комплексів "Орєшнік" з'явиться в Білорусі: Лукашенко назвав цифру

17:26

Долар перед Різдвом "летить" у прірву: в Україні різко переписали ціни на валюту

17:23

Переговори зі США: Буданов зробив важливу заяву і розкрив умови

17:16

Чому з'являються задирки та як їх позбутися: поради професіонала

16:52

Якщо не личать шапки: 5 стильних головних уборів на зимуВідео

16:47

Власники їх просто обожнюють: ТОП-5 кросоверів, що служать довше за Toyota RAV4

16:41

Низьких цін не буде: економіст попередив про здорожчання базового продукту

16:37

Росіяни накопичили майже 1500 "Шахедів": коли може бути масований удар

16:24

У Трампа заявили про "прорив" у переговорах щодо врегулювання в Україні

16:02

Яким буде 2026 рік для України: цікавий прогноз штучного інтелекту

15:44

"Тоді він у мене закохався": Сопонару розкрила деталі знайомства з чоловіком-британцем

Реклама
15:35

Українська зброя в ділі: нова ракета знищила "жирну" ціль росіян

15:34

"Повинні пробачити": Винник зі сцени заступився за росіянВідео

15:14

В Україну доставили розібрану ТЕС із Литви, яка забезпечить світлом мільйон українців

15:09

Українці на кордоні застрягли у кілометрових чергах - стався справжній колапсФото

15:09

У яких кольорах зустрічати 2026 рік: "успішні" відтінки для одягу, аксесуарів і декору

14:40

Кішка зайшла у вольєр до ведмедів: очевидці були вражені тим, чим це закінчилося

14:34

"Усі вже знали": Федінчик розповів, як йому зраджувала Денисенко в шлюбі

14:14

Купила сумочку і зірвала куш: в Англії жінка продала унікальний товар

14:10

Актор-воїн Федінчик розкрив, як демобілізувався із ЗСУ: "Встановили титанову конструкцію"

14:01

"Класичний монтаж": Тарас Цимбалюк здивував зізнанням про батьків

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена Зеленська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти