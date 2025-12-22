Рус
Літаки споряджені ракетами: існує висока загроза масованого удару по Україні

Маріна Фурман
22 грудня 2025, 21:50
Україні загрожує нова масована ракетно-дронова атака.
РФ готова нанести ракетно-дроновий удар по Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Уночі є висока загроза ракетного удару по Україні
  • Ворог може використати дрони та ракети різних типів

Російські окупанти завершили підготовку до нової ракетно-дронової атаки на Україну. Про це свідчать дані моніторингових каналів, які зафіксували переміщення стратегічної авіації країни-агресора РФ.

Монітори пишуть, що протягом ночі існує підвищена загроза ракетно-дронового удару по Україні.

"Відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації РФ... Є ознаки які вказують на ймовірний бойовий виліт стратегічної авіації цієї ночі", - йдеться в повідомленні.

Чим може РФ завдати удару по Україні

Які засоби ураження можуть бути застосовані найближчим часом для атаки по Україні:

  • 5 Ту-95МС з аеродрому "Енгельс" та "Оленья";
  • 4 Ту-160 з аеродромів "Енгельс" та "Українка" (Далекий Схід);
  • до 8 бортів МіГ-31К;
  • до 22 ракет типу "Калібр" з морських носіїв (акваторія Чорного та Каспійського моря);
  • невизначена кількість балістичних ракет з півночі та півдня.

До того ж, інші моніторингові канали пишуть, що ворог може застосувати проти України цієї ночі близько 850 ударних дронів, які РФ випустить ближче до опівночі.

Якими ракетами РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Які цілі РФ обрала для атаки

Пріоритетними для ворога напрямками ймовірного удару є - столиця та західні регіони нашої держави.

Якщо цієї ночі буде ракетний удар, то його варто очікувати приблизно о шостій ранку.

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, робити запас води, зарядити свої гаджети та резервні засоби живлення.

Як писав Главред, російські окупаційні війська накопичили близько двох тисяч дронів, серед яких приблизно 1 400 "Шахедів". Ворог може застосувати цю кількість ударних дронів впродовж 2-3 масованих атак.

Пізніше Зеленський заявив, що ворог може завдати масованого удару по Україні у різдвяні дні. Він закликав цивільних бути максимально уважними у святкові дні та не ігнорувати сигнали тривоги, оскільки, за словами Зеленського, для ворога "нічого святого немає".

Нагадаємо, біля Коростеня в Житомирській області вантажний потяг зійшов з рейок, ймовірно, через ворожий ударний безпілотник типу "Шахед". Є постраждалі. У русі пасажирських поїздів відбулися зміни.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

