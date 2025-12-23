Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зміни в мобілізації: МОУ готує оновлення медичних вимог, що відомо

Руслан Іваненко
23 грудня 2025, 01:12
119
Омбудсменка пояснила, як нові правила оцінки здоров’я можуть вплинктиь на визначення придатності військових.
ВЛК, Мобилизація
МОУ готує виключення певних хвороб із переліку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • МО України готує зміни до переліку хвороб для служби
  • Нині багато військових формально придатні, але не здатні служити
  • Система огляду здоров’я військових є поверхневою

Міністерство оборони України підготувало зміни до переліку хвороб, які враховуються при визначенні придатності до військової служби. Про це в інтерв’ю Главкому повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

За її словами, нинішні вимоги щодо стану здоров’я значно пом’якшені через дефіцит особового складу. Через це багато військовозобов’язаних, формально визнаних придатними, насправді не можуть виконувати завдання армії.

відео дня

Проблеми оцінки стану здоров’я військовозобов’язаних

Решетилова пояснила, що сучасна система військово-лікарських комісій здійснює лише поверхневий огляд. Якщо явних ознак захворювання немає, людину визнають придатною до служби. Водночас під час війни навіть здорові військові стикаються з великими фізичними навантаженнями та стресом, що може погіршувати їхнє здоров’я.

"Букет хвороб" та комплексна оцінка

Омбудсменка також звернула увагу на проблему "букету хвороб". Навіть якщо окремі хвороби, наприклад діабет, радикуліт чи підвищений тиск, формально не забороняють службу, їхнє поєднання може робити військовослужбовця непридатним. Тому оцінку придатності слід проводити комплексно, з урахуванням усіх хвороб, а не окремо.

"Наскільки я знаю, зміни до наказу №402 підготовлені, — сказала Решетилова. — Але не можу сказати, на якій вони зараз стадії. Знаю лише, що департамент охорони здоров’я Міністерства оборони готував виключення певних хвороб із переліку, які визначають придатність до служби".

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись мобілізація – думка експерта

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак вважає, що мобілізація в Україні триватиме незалежно від результатів переговорів між Путіним, Трампом та Зеленським.

"Підрозділам потрібні ротації та навчання нових сил. Цей процес не зупиниться навіть за наявності дипломатичних домовленостей. Мобілізація триватиме до офіційного оголошення демобілізації", — пояснив Ступак.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, у додатку "Резерв+" наступного року з’явиться функція сповіщень про повістки. Користувачі зможуть за бажанням отримувати повідомлення про виклики до територіальних центрів комплектування (ТЦК) або інші повідомлення, зокрема щодо розгляду справ про порушення військового обліку.

Верховна Рада ухвалила рішення продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації до 3 лютого наступного року. До цього часу в країні діятимуть чинні правила призову, а військовозобов’язані, які не мають підстав для відстрочки чи бронювання, можуть отримати повістку та бути призваними до війська.

Крім того, Кабінет Міністрів України оновив порядок оформлення військово-облікових документів, зробивши їх повністю електронними.

Читайте також:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні новини України Військово-лікарська комісія (ВЛК)
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зміни в мобілізації: МОУ готує оновлення медичних вимог, що відомо

Зміни в мобілізації: МОУ готує оновлення медичних вимог, що відомо

01:12Україна
Не Будапешт і не Мінськ: Зеленський окреслив головні гарантії безпеки України

Не Будапешт і не Мінськ: Зеленський окреслив головні гарантії безпеки України

22:16Війна
Літаки споряджені ракетами: існує висока загроза масованого удару по Україні

Літаки споряджені ракетами: існує висока загроза масованого удару по Україні

21:50Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 23 грудня: Щурам - конфлікт, Бикам - нерви

Китайський гороскоп на завтра 23 грудня: Щурам - конфлікт, Бикам - нерви

"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

Відключення світла в Україні - графіки на 22 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 грудня (оновлюється)

Як часто потрібно змінювати постільну білизну: експерти дали однозначну відповідь

Як часто потрібно змінювати постільну білизну: експерти дали однозначну відповідь

Останні новини

01:30

Горе в родині Джорджа Клуні: актор прокоментував жахливу втрату

01:12

Зміни в мобілізації: МОУ готує оновлення медичних вимог, що відомо

22 грудня, понеділок
23:44

Як виростити "доларове дерево" з листка: домашній метод, який працюєВідео

23:28

Американці воювали проти РФ: на фронті загинули двоє добровольців зі США

22:27

"Я випала": KOLA вперше розповіла про свого партнера на "Танцях з зірками"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:22

Дідусева гордість: Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісне фото з донькою та онукою

22:16

Не Будапешт і не Мінськ: Зеленський окреслив головні гарантії безпеки України

22:15

Популярний банк закриває всі рахунки українців: останній термін зняття грошей

21:50

Літаки споряджені ракетами: існує висока загроза масованого удару по Україні

Реклама
21:24

Прорив РФ на Сумщині: Зеленський назвав, скільки бійців ЗСУ потрапили в полон

21:22

Київ та область 23 грудня: графіки вимкнення світла та обсяги обмеженьФото

21:04

"Втрьох": Аліна Гросу зробила зізнання після чуток про вагітність

20:52

Прослужать значно довше: як уникнути швидкого зносу зимових шин

20:39

Раптова атака 7-бальної бурі: коли закінчиться геомагнітний шторм

20:28

25 грудня або 7 січня: священник сказав, коли правильно святкувати Різдво

20:27

Революція в опаленні: один простий крок розігріє радіатори в рази швидшеВідео

20:04

Чи може булавка насправді захистити від порчі: мольфар здивував простим ритуаломВідео

20:03

Бачили лише щасливчики: які рідкісні явища фіксують тільки взимку

19:37

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх зробила несподівану заяву про весілля

19:32

У Криму ліквідували ватажка "Еспаньоли", який воював в Україні: деталі розстрілу

Реклама
19:15

Сильне похолодання зі снігом накриє Україну: потужний мороз буде навіть вдень

19:10

Міф про вічного Єрмака: звідки виникла нова історіяПогляд

19:08

Без сухого шампуню: як освіжити немите волосся за п'ять хвилин

18:58

Шапаренко привернув увагу Європи: названо клуб і сума можливого трансферу

18:29

50 років незаконного шлюбу: ЗМІ розкрили головну таємницю патріарха КирилаВідео

18:29

Зеленський попередив українців про масований удар та назвав дату можливої атаки

18:10

Прорив чи підготовка до наступу: у ЗСУ пояснили, що задумав ворог на Сумщині

18:10

Де саме потрібно прибрати в день перед Святвечором: суворі прикмети 23 грудня

18:10

Помер автор легендарного хіта про Різдво Кріс РіВідео

18:02

Закуска, яку зметуть першою: рецепт фантастичної страви за 7 хвилин

17:45

На Житомирщині відбулася чергова гуманітарна акція "Платформи громадської підтримки"

17:40

Відключення світла 23 грудня: де не буде електроенергії у вівторок

17:36

Необхідно змінити людей Галущенка в державних обленерго, - експерт

17:29

Скільки комплексів "Орєшнік" з'явиться в Білорусі: Лукашенко назвав цифру

17:26

Долар перед Різдвом "летить" у прірву: в Україні різко переписали ціни на валюту

17:23

Переговори зі США: Буданов зробив важливу заяву і розкрив умови

17:16

Чому з'являються задирки та як їх позбутися: поради професіонала

16:52

Якщо не личать шапки: 5 стильних головних уборів на зимуВідео

16:47

Власники їх просто обожнюють: ТОП-5 кросоверів, що служать довше за Toyota RAV4

16:41

Низьких цін не буде: економіст попередив про здорожчання базового продукту

Реклама
16:37

Росіяни накопичили майже 1500 "Шахедів": коли може бути масований удар

16:24

У Трампа заявили про "прорив" у переговорах щодо врегулювання в Україні

16:02

Яким буде 2026 рік для України: цікавий прогноз штучного інтелекту

15:44

"Тоді він у мене закохався": Сопонару розкрила деталі знайомства з чоловіком-британцем

15:35

Українська зброя в ділі: нова ракета знищила "жирну" ціль росіян

15:34

"Повинні пробачити": Винник зі сцени заступився за росіянВідео

15:14

В Україну доставили розібрану ТЕС із Литви, яка забезпечить світлом мільйон українців

15:09

Українці на кордоні застрягли у кілометрових чергах - стався справжній колапсФото

15:09

У яких кольорах зустрічати 2026 рік: "успішні" відтінки для одягу, аксесуарів і декору

14:40

Кішка зайшла у вольєр до ведмедів: очевидці були вражені тим, чим це закінчилося

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти