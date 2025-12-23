Зміни в мобілізації: МОУ готує оновлення медичних вимог, що відомо

Омбудсменка пояснила, як нові правила оцінки здоров’я можуть вплинктиь на визначення придатності військових.

МОУ готує виключення певних хвороб із переліку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

МО України готує зміни до переліку хвороб для служби

Нині багато військових формально придатні, але не здатні служити

Система огляду здоров’я військових є поверхневою

Міністерство оборони України підготувало зміни до переліку хвороб, які враховуються при визначенні придатності до військової служби. Про це в інтерв’ю Главкому повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

За її словами, нинішні вимоги щодо стану здоров’я значно пом’якшені через дефіцит особового складу. Через це багато військовозобов’язаних, формально визнаних придатними, насправді не можуть виконувати завдання армії.

Проблеми оцінки стану здоров’я військовозобов’язаних

Решетилова пояснила, що сучасна система військово-лікарських комісій здійснює лише поверхневий огляд. Якщо явних ознак захворювання немає, людину визнають придатною до служби. Водночас під час війни навіть здорові військові стикаються з великими фізичними навантаженнями та стресом, що може погіршувати їхнє здоров’я.

"Букет хвороб" та комплексна оцінка

Омбудсменка також звернула увагу на проблему "букету хвороб". Навіть якщо окремі хвороби, наприклад діабет, радикуліт чи підвищений тиск, формально не забороняють службу, їхнє поєднання може робити військовослужбовця непридатним. Тому оцінку придатності слід проводити комплексно, з урахуванням усіх хвороб, а не окремо.

"Наскільки я знаю, зміни до наказу №402 підготовлені, — сказала Решетилова. — Але не можу сказати, на якій вони зараз стадії. Знаю лише, що департамент охорони здоров’я Міністерства оборони готував виключення певних хвороб із переліку, які визначають придатність до служби".

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись мобілізація – думка експерта

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак вважає, що мобілізація в Україні триватиме незалежно від результатів переговорів між Путіним, Трампом та Зеленським.

"Підрозділам потрібні ротації та навчання нових сил. Цей процес не зупиниться навіть за наявності дипломатичних домовленостей. Мобілізація триватиме до офіційного оголошення демобілізації", — пояснив Ступак.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, у додатку "Резерв+" наступного року з’явиться функція сповіщень про повістки. Користувачі зможуть за бажанням отримувати повідомлення про виклики до територіальних центрів комплектування (ТЦК) або інші повідомлення, зокрема щодо розгляду справ про порушення військового обліку.

Верховна Рада ухвалила рішення продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації до 3 лютого наступного року. До цього часу в країні діятимуть чинні правила призову, а військовозобов’язані, які не мають підстав для відстрочки чи бронювання, можуть отримати повістку та бути призваними до війська.

Крім того, Кабінет Міністрів України оновив порядок оформлення військово-облікових документів, зробивши їх повністю електронними.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

