Віткофф розкрив деталі розмови з Путіним радникам з безпеки

Розмова зі спецпредставником Трампа продовжиться 8 серпня.

Зеленський розкрив подробиці розмови команди з Віткоффом / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Що відомо:

Віткофф провів розмову з безпековими радниками

Розмова була довгою та детальною

Переговори продовжаться 8 серпня

Безпекові радники України та країн Європи провели розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Президент України Володимир Зеленський розкрив перші подробиці.

Зеленський назвав цю розмову довгою та дуже детальною. Обговорення важливих питань продовжиться вже завтра, 8 серпня.

"Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир. На розмові домовилися завтра продовжити: багато ще треба попрацювати. Україна, як і завжди, буде працювати продуктивно. Нам потрібен достойний мир", - зазначив президент.

Перемовини Путіна та Трампа - що відомо

Як писав Главред, 6 серпня до Москви з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Що відомо про спецпредставників Трампа / Інфографіка: Главред

Після зустрічі Путіна і Віткоффа Трамп повідомив європейським лідерам телефоном, що хотів би незабаром - можливо, вже наступного тижня - зустрітися з Путіним.

Згодом помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться найближчими днями. Сторони розпочали її опрацювання.

