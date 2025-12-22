Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Прорив чи підготовка до наступу: у ЗСУ пояснили, що задумав ворог на Сумщині

Руслан Іваненко
22 грудня 2025, 18:10
721
Активність поблизу Грабовського привернула увагу через нестандартний розвиток подій.
ВСУ, Армия РФ
Окремі дії противника на кордоні можуть мати значення / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Коротко:

  • РФ вивезла цивільних із Грабовського на Сумщині
  • Масштабного наступу на цій ділянці не зафіксовано
  • Поблизу тривають окремі локальні боєзіткнення

Вивезення російськими військами цивільних мешканців із села Грабовське Сумської області не свідчить про підготовку повномасштабного наступу, а радше має ознаки локальної провокації, зокрема з можливим інформаційним ефектом. Таку оцінку озвучив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

В ефірі телеканалу Київ24 він зазначив, що поточна ситуація на цій ділянці кордону не виглядає як спроба розгорнути новий напрям наступу.

відео дня

"Це не схоже на якусь спробу серйозно розвинути наступ і створити ще окремий тиск. Так, безумовно, там і поблизу є окремі боєзіткнення, але станом на зараз це не виглядає як якийсь повномасштабний наступ. Це виглядає більш як якась одиночна провокація", — сказав він.

Контроль кордону та загрози диверсій

За словами Трегубова, Сили оборони мають постійно контролювати прикордонну зону за допомогою безпілотників і бути готовими до швидкого реагування, зокрема піхотними підрозділами, у разі спроб незаконного перетину кордону.

Окремо він звернув увагу на проблему присутності цивільного населення в прифронтових районах, що суттєво ускладнює роботу ЗСУ.

"Справжню проблему це становить у тих випадках, коли там ще залишається місцеве населення і коли виникають такі ситуації, як у Грабовському. Ми намагаємось усіх евакуювати, але це ж неможливо робити примусово. Якщо людина принципово письмово відмовляється від евакуації, каже "ні, я звідси не піду", то тут ми, на жаль, безсилі. А потім виникають такі ситуації. Ось це головна проблема станом на зараз", — пояснив він.

Прорив чи підготовка до наступу: у ЗСУ пояснили, що задумав ворог на Сумщині
Суми / Інфографіка: Главред

Водночас Трегубов підкреслив, що поява невеликих диверсійних груп противника на незначній глибині української території є прогнозованою загрозою.

"Питання в тому, що по них має почати прилітати відразу в той момент, коли вони це роблять", — додав він.

Чи може Росія окупувати Суми - думка експерта

Суми не є пріоритетною ціллю для Росії, тому загроза їхнього захоплення в короткостроковій перспективі залишається мінімальною. Таку оцінку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, стратегічний фокус РФ зосереджений на зовсім іншому напрямку — розширенні так званого сухопутного коридору, який має з’єднати окуповані території України з Крим. Саме там наразі задіяні основні наступальні ресурси російської армії.

Експерт також звернув увагу на ситуацію в Курська область, де, за наявною інформацією, перебуває близько 50 тисяч російських військових. Водночас це угруповання має оборонний характер і призначене насамперед для захисту Курська та недопущення повторення операцій ЗСУ, а не для наступу на українську територію.

Світан наголосив, що для реальної операції зі взяття Сум Росії довелося б суттєво наростити сили на цьому напрямку — щонайменше у три–чотири рази, до 150–200 тисяч військових. Однак такий сценарій він вважає малоймовірним, оскільки ключові ресурси РФ уже задіяні на сході та півдні України.

Бойові дії на Сумщині - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері 20 грудня видання "Кордон. Медіа" зазначило, що російські військові прорвали кордон на ще одній ділянці Сумщини та увійшли до населеного пункту Грабівське Краснопільської громади.

Крім того, російські окупанти перейшли державний кордон з Україною на нового напрямку та змогли просунутись в напрямку населеного пункту Грабовське в Сумській області. В межах села Грабовське тривають бойові дії. Про це йдеться у повідомленні Угруповання Об'єднаних сил в Facebook.

Крім того,безвідповідальність військових у Грабовському Сумської області стала причиною прориву російських окупантів і захоплення десятків цивільних.

Читайте також:

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сумська область новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський попередив українців про масований удар та назвав дату можливої атаки

Зеленський попередив українців про масований удар та назвав дату можливої атаки

18:29Україна
Прорив чи підготовка до наступу: у ЗСУ пояснили, що задумав ворог на Сумщині

Прорив чи підготовка до наступу: у ЗСУ пояснили, що задумав ворог на Сумщині

18:10Фронт
Відключення світла 23 грудня: де не буде електроенергії у вівторок

Відключення світла 23 грудня: де не буде електроенергії у вівторок

17:40Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

Китайський гороскоп на завтра 23 грудня: Щурам - конфлікт, Бикам - нерви

Китайський гороскоп на завтра 23 грудня: Щурам - конфлікт, Бикам - нерви

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

Останні новини

18:29

50 років незаконного шлюбу: ЗМІ розкрили головну таємницю патріарха Кирила

18:29

Зеленський попередив українців про масований удар та назвав дату можливої атаки

18:10

Прорив чи підготовка до наступу: у ЗСУ пояснили, що задумав ворог на Сумщині

18:10

Де саме потрібно прибрати в день перед Святвечором: суворі прикмети 23 грудня

18:10

Помер автор легендарного хіта про Різдво Кріс РіВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:02

Закуска, яку зметуть першою: рецепт фантастичної страви за 7 хвилин

17:45

На Житомирщині відбулася чергова гуманітарна акція "Платформи громадської підтримки"

17:40

Відключення світла 23 грудня: де не буде електроенергії у вівторок

17:36

Необхідно змінити людей Галущенка в державних обленерго, - експерт

Реклама
17:29

Скільки комплексів "Орєшнік" з'явиться в Білорусі: Лукашенко назвав цифру

17:26

Долар перед Різдвом "летить" у прірву: в Україні різко переписали ціни на валюту

17:23

Переговори зі США: Буданов зробив важливу заяву і розкрив умови

17:16

Чому з'являються задирки та як їх позбутися: поради професіонала

16:52

Якщо не личать шапки: 5 стильних головних уборів на зимуВідео

16:47

Власники їх просто обожнюють: ТОП-5 кросоверів, що служать довше за Toyota RAV4

16:41

Низьких цін не буде: економіст попередив про здорожчання базового продукту

16:37

Росіяни накопичили майже 1500 "Шахедів": коли може бути масований удар

16:24

У Трампа заявили про "прорив" у переговорах щодо врегулювання в Україні

16:02

Яким буде 2026 рік для України: цікавий прогноз штучного інтелекту

15:44

"Тоді він у мене закохався": Сопонару розкрила деталі знайомства з чоловіком-британцем

Реклама
15:35

Українська зброя в ділі: нова ракета знищила "жирну" ціль росіян

15:34

"Повинні пробачити": Винник зі сцени заступився за росіянВідео

15:14

В Україну доставили розібрану ТЕС із Литви, яка забезпечить світлом мільйон українців

15:09

Українці на кордоні застрягли у кілометрових чергах - стався справжній колапсФото

15:09

У яких кольорах зустрічати 2026 рік: "успішні" відтінки для одягу, аксесуарів і декору

14:40

Кішка зайшла у вольєр до ведмедів: очевидці були вражені тим, чим це закінчилося

14:34

"Усі вже знали": Федінчик розповів, як йому зраджувала Денисенко в шлюбі

14:14

Купила сумочку і зірвала куш: в Англії жінка продала унікальний товар

14:10

Актор-воїн Федінчик розкрив, як демобілізувався із ЗСУ: "Встановили титанову конструкцію"

14:01

"Класичний монтаж": Тарас Цимбалюк здивував зізнанням про батьків

13:53

Де насправді народився Кузьма Скрябін: цікаві локації у рідному місті музиканта

13:32

Вибори президента під час воєнного стану: у Раді формують робочу групу

13:30

Катерина Остапчук зробила заяву про другу вагітність - деталі

13:28

Чому у людини дві ніздрі, а не один великий отвір: учені дали пояснення

13:09

РФ модернізувала дрон-камікадзе "Молнія": у ГУР розкрили нову тактику окупантівФото

13:01

Плітки та скандали: найгучніші розлучення українських знаменитостей у 2025 році

12:45

Солодощі, які не зашкодять фігурі: що можна їсти навіть на дієті

12:44

Як пройшли зйомки передноворічного благодійного випуску "Танці з зірками" на 1+1 УкраїнаВідео

12:36

Мороз і сніг: якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво

12:18

Новий рік під підозрою: топ-5 найкращих різдвяних детективів

Реклама
12:15

Більшість водіїв роблять помилку: які речі небезпечно залишати в машині взимку

12:12

Забрали в карету швидкої: шоумен-воїн Салем показав наслідки поранення на фронтіВідео

12:11

Чи потрібно вимикати Wi-Fi-роутер на ніч: експерти дали однозначну відповідьВідео

12:07

Що не можна зберігати на туалетному столику у ванній: головні помилки

11:43

Більше, ніж територія: яку реальну цінність Донбас має для Росії

11:30

Мовчун Ігор Ніколаєв потрапив у скандал із дружиною - шанувальники приголомшені

11:01

Зірка "Воно 2" вчинив самогубство - дружина зробила заяву

10:59

Російські війська захопили ще одне місто: в ISW розкрили подробиці

10:48

Світові гарантії безпеки для Києва ризикують перетворитися на козир Путіна - Politico

10:34

Китайський гороскоп на завтра 23 грудня: Щурам - конфлікт, Бикам - нерви

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти