Прорив чи підготовка до наступу: у ЗСУ пояснили, що задумав ворог на Сумщині

Активність поблизу Грабовського привернула увагу через нестандартний розвиток подій.

https://glavred.net/front/proryv-ili-podgotovka-k-nastupleniyu-v-vsu-obyasnili-chto-zadumal-vrag-na-sumshchine-10726292.html Посилання скопійоване

Окремі дії противника на кордоні можуть мати значення / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Коротко:

РФ вивезла цивільних із Грабовського на Сумщині

Масштабного наступу на цій ділянці не зафіксовано

Поблизу тривають окремі локальні боєзіткнення

Вивезення російськими військами цивільних мешканців із села Грабовське Сумської області не свідчить про підготовку повномасштабного наступу, а радше має ознаки локальної провокації, зокрема з можливим інформаційним ефектом. Таку оцінку озвучив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

В ефірі телеканалу Київ24 він зазначив, що поточна ситуація на цій ділянці кордону не виглядає як спроба розгорнути новий напрям наступу.

відео дня

"Це не схоже на якусь спробу серйозно розвинути наступ і створити ще окремий тиск. Так, безумовно, там і поблизу є окремі боєзіткнення, але станом на зараз це не виглядає як якийсь повномасштабний наступ. Це виглядає більш як якась одиночна провокація", — сказав він.

Контроль кордону та загрози диверсій

За словами Трегубова, Сили оборони мають постійно контролювати прикордонну зону за допомогою безпілотників і бути готовими до швидкого реагування, зокрема піхотними підрозділами, у разі спроб незаконного перетину кордону.

Окремо він звернув увагу на проблему присутності цивільного населення в прифронтових районах, що суттєво ускладнює роботу ЗСУ.

"Справжню проблему це становить у тих випадках, коли там ще залишається місцеве населення і коли виникають такі ситуації, як у Грабовському. Ми намагаємось усіх евакуювати, але це ж неможливо робити примусово. Якщо людина принципово письмово відмовляється від евакуації, каже "ні, я звідси не піду", то тут ми, на жаль, безсилі. А потім виникають такі ситуації. Ось це головна проблема станом на зараз", — пояснив він.

Суми / Інфографіка: Главред

Водночас Трегубов підкреслив, що поява невеликих диверсійних груп противника на незначній глибині української території є прогнозованою загрозою.

"Питання в тому, що по них має почати прилітати відразу в той момент, коли вони це роблять", — додав він.

Чи може Росія окупувати Суми - думка експерта

Суми не є пріоритетною ціллю для Росії, тому загроза їхнього захоплення в короткостроковій перспективі залишається мінімальною. Таку оцінку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, стратегічний фокус РФ зосереджений на зовсім іншому напрямку — розширенні так званого сухопутного коридору, який має з’єднати окуповані території України з Крим. Саме там наразі задіяні основні наступальні ресурси російської армії.

Експерт також звернув увагу на ситуацію в Курська область, де, за наявною інформацією, перебуває близько 50 тисяч російських військових. Водночас це угруповання має оборонний характер і призначене насамперед для захисту Курська та недопущення повторення операцій ЗСУ, а не для наступу на українську територію.

Світан наголосив, що для реальної операції зі взяття Сум Росії довелося б суттєво наростити сили на цьому напрямку — щонайменше у три–чотири рази, до 150–200 тисяч військових. Однак такий сценарій він вважає малоймовірним, оскільки ключові ресурси РФ уже задіяні на сході та півдні України.

Бойові дії на Сумщині - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері 20 грудня видання "Кордон. Медіа" зазначило, що російські військові прорвали кордон на ще одній ділянці Сумщини та увійшли до населеного пункту Грабівське Краснопільської громади.

Крім того, російські окупанти перейшли державний кордон з Україною на нового напрямку та змогли просунутись в напрямку населеного пункту Грабовське в Сумській області. В межах села Грабовське тривають бойові дії. Про це йдеться у повідомленні Угруповання Об'єднаних сил в Facebook.

Крім того,безвідповідальність військових у Грабовському Сумської області стала причиною прориву російських окупантів і захоплення десятків цивільних.

Читайте також:

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред